Яркая жизнь после 60-ти: Найдены самые стильные бабушки Instagram



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Лин Слейтер

Самые стильные и веселые бабушки в Instagram ходят на дизайнерские показы, ведут блоги и сотрудничают с дизайнерами

Жизнь после 60 не кончается. Это доказывают бабушки, которые вдохновляют сотни женщин по всему миру и как бы утверждают, что быть собой и получать наслаждение от жизни можно в любом возрасте. А благодаря их Іnstagram-публикациям, на цифры «40/50/60+» хочется смотреть под другим углом – углом мудрости и полного понимания себя.

Например, Сара Джейн Адамс зарегистрировалась в Іnstagram, чтобы продавать украшения. Теперь у нее есть контракт с модельным агентством IMG, она участвует в модных показах, а со своими подписчиками говорит не только о моде, но и о здоровье.

А вот Лин Слейтер стала моделью волей случая – однажды эта профессор социологии проходила мимо локации одного из показов на неделе моды в Нью-Йорке и попала в объектив стритстайл-фотографа. Ее единогласно признали самой стильной гостьей показа, и с тех пор Лин действительно посещает модные шоу, сотрудничает с брендами и ведет собственный блог.

В Дорра Якобсон другая история. В прошлом Дорри была моделью Playboy, а теперь предпочитает более элегантные образы и не пропускает занятия спортом. Впрочем, иногда ее до сих пор можно увидеть в костюме кролика Playboy.

Джерело: obozrevatel.com