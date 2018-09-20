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    Яркая жизнь после 60-ти: Найдены самые стильные бабушки Instagram

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    Лин Слейтер - Яркая жизнь после 60-ти: Найдены самые стильные бабушки Instagram
    Лин Слейтер

    Самые стильные и веселые бабушки в Instagram ходят на дизайнерские показы, ведут блоги и сотрудничают с дизайнерами

    Жизнь после 60 не кончается. Это доказывают бабушки, которые вдохновляют сотни женщин по всему миру и как бы утверждают, что быть собой и получать наслаждение от жизни можно в любом возрасте. А благодаря их Іnstagram-публикациям, на цифры «40/50/60+» хочется смотреть под другим углом – углом мудрости и полного понимания себя.

    Например, Сара Джейн Адамс зарегистрировалась в Іnstagram, чтобы продавать украшения. Теперь у нее есть контракт с модельным агентством IMG, она участвует в модных показах, а со своими подписчиками говорит не только о моде, но и о здоровье.

    А вот Лин Слейтер стала моделью волей случая – однажды эта профессор социологии проходила мимо локации одного из показов на неделе моды в Нью-Йорке и попала в объектив стритстайл-фотографа. Ее единогласно признали самой стильной гостьей показа, и с тех пор Лин действительно посещает модные шоу, сотрудничает с брендами и ведет собственный блог.

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    Сара Джейн Адамс
    Сара Джейн Адамс
    Сара Джейн Адамс
    Сара Джейн Адамс
    Лин Слейтер
    Лин Слейтер
    Лин Слейтер
    Лин Слейтер
    Дорри Якобсон
    Дорри Якобсон
    Дорри Якобсон
    Дорри Якобсон
    Элен Рут ван Винкл
    Элен Рут ван Винкл
    Элен Рут ван Винкл
    Элен Рут ван Винкл

    В Дорра Якобсон другая история. В прошлом Дорри была моделью Playboy, а теперь предпочитает более элегантные образы и не пропускает занятия спортом. Впрочем, иногда ее до сих пор можно увидеть в костюме кролика Playboy.

    Джерело: obozrevatel.com

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