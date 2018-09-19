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    Жизнь

    Дочь Эминема выросла настоящей красавицей: яркие фото

    • Розсилка
    @hailiescott1 - Дочь Эминема выросла настоящей красавицей: яркие фото
    @hailiescott1

    Дочь знаменитого рэпера любит путешествовать, играть с собаками и проводить время с любимым человеком

    На странице Хейли Скотт в Instagram нет ни одной неудачной фотографии. На всех снимках девушка выглядит безупречно – с красивым макияжем, в стильном наряде и в нужном месте.

    Несмотря на то, что в микроблоге девушки нет фото со знаменитым отцом, за ее Интернет-жизнью следят 1,2 млн. подписчиков. И не зря, ведь дочь Эминема выросла настоящей красавицей. Девушка выглядит очень естественной, милой и нежной. Жаль, что знаменитый папочка не позаботился о модельной карьере Хейли.

    Хоть Скотт не дает интервью и не хвастается родством с известным музыкантом, она признается, что поддерживает со своим родителем теплые, семейные отношения. Дочь и отец общаются.

    К слову, Эминем и мама Хейли – Кимберли Энн Скотт – были дважды женаты. Парочка познакомилась еще в школе. Когда рэперу было 15, а его девушке 13, они начали жить вместе. Киберли сбежала из дома и переехала к любимому. Но их первое семейное счастье продлилось недолго. После того, как жену Эминема во второй раз задержали за вождение в нетрезвом виде, они разбежались.

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    Дочь Эминема выросла настоящей красавицей: яркие фото
    Дочь Эминема выросла настоящей красавицей: яркие фото
    Дочь Эминема выросла настоящей красавицей: яркие фото
    Дочь Эминема выросла настоящей красавицей: яркие фото
    Дочь Эминема выросла настоящей красавицей: яркие фото
    Дочь Эминема выросла настоящей красавицей: яркие фото
    Дочь Эминема выросла настоящей красавицей: яркие фото
    Дочь Эминема выросла настоящей красавицей: яркие фото
    Дочь Эминема выросла настоящей красавицей: яркие фото
    Дочь Эминема выросла настоящей красавицей: яркие фото
    Дочь Эминема выросла настоящей красавицей: яркие фото
    Дочь Эминема выросла настоящей красавицей: яркие фото
    Дочь Эминема выросла настоящей красавицей: яркие фото
    Дочь Эминема выросла настоящей красавицей: яркие фото

    Пара развелась в 2001 году а через пять лет снова воссоединилась. Правда, вместе они не протянули даже года. Рэпер и Кимберли решили расстаться навсегда, договорившись о совместном попечительстве над дочерью Хейли.

    Джерело: joinfo.ua

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