Дочь Эминема выросла настоящей красавицей: яркие фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@hailiescott1

Дочь знаменитого рэпера любит путешествовать, играть с собаками и проводить время с любимым человеком

На странице Хейли Скотт в Instagram нет ни одной неудачной фотографии. На всех снимках девушка выглядит безупречно – с красивым макияжем, в стильном наряде и в нужном месте.

Несмотря на то, что в микроблоге девушки нет фото со знаменитым отцом, за ее Интернет-жизнью следят 1,2 млн. подписчиков. И не зря, ведь дочь Эминема выросла настоящей красавицей. Девушка выглядит очень естественной, милой и нежной. Жаль, что знаменитый папочка не позаботился о модельной карьере Хейли.

Хоть Скотт не дает интервью и не хвастается родством с известным музыкантом, она признается, что поддерживает со своим родителем теплые, семейные отношения. Дочь и отец общаются.

К слову, Эминем и мама Хейли – Кимберли Энн Скотт – были дважды женаты. Парочка познакомилась еще в школе. Когда рэперу было 15, а его девушке 13, они начали жить вместе. Киберли сбежала из дома и переехала к любимому. Но их первое семейное счастье продлилось недолго. После того, как жену Эминема во второй раз задержали за вождение в нетрезвом виде, они разбежались.

Пара развелась в 2001 году а через пять лет снова воссоединилась. Правда, вместе они не протянули даже года. Рэпер и Кимберли решили расстаться навсегда, договорившись о совместном попечительстве над дочерью Хейли.

Джерело: joinfo.ua