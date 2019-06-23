Пышнотелая Ким Кардашьян показала сочную фигуру в купальнике



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Ким Кардашьян

38-летняя звезда позировала фотографам, демонстрируя свою идеальную форму

Если клан Кардашьян выезжает на отдых - это событие мирового масштаба. Несколько дней назад Ким и Кортни катались на яхте в Коста-Рике, естественно, в сопровождении папарацци. Сестры решили устроить активный отдых вместе с детьми - Норт, Сейнтом, Мейсоном, Пенелопой и Рейном, а также компанию им составил бывший муж Кортни Скотт Дисик.

Ким и Скотт по очереди катали детей на гидроскутере, при этом 38-летняя звезда успевала еще и позировать фотографам, демонстрируя свою идеальную форму.

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