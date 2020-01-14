Регина Тодоренко умилила домашним фото из Одессы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Телеведущая навещает родителей в родном городе

В январе артистка отправилась навестить родителей в родной город Одессу вместе с малышом. Именно там они встретили и «старый» Новый год.

В честь праздника Регина поделилась на своей странице в Instagram уютным домашним фото с маленьким Майклом.

На снимке мама и сын сидят на лестнице, держа в руках бутылочку. Окно рядом с ними украшено еловыми ветками, что добавляет кадру особой атмосферы.

instagram.com/reginatodorenko

Тодоренко никак не стала подписывать фото, лишь оставила хештеги #СтарыйНовыйГод и #матьмайкла.

Влад Топалов, который остался в Москве и скучает по своим, оставил в комментариях много-много сердечек.

Поклонники остались в восторге от нежного кадра и оставили много умиленных отзывов.