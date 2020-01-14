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    Фото

    Регина Тодоренко умилила домашним фото из Одессы

    • Розсилка
    Регина Тодоренко умилила домашним фото из Одессы

    Телеведущая навещает родителей в родном городе

    В январе артистка отправилась навестить родителей в родной город Одессу вместе с малышом. Именно там они встретили и «старый» Новый год. 

    В честь праздника Регина поделилась на своей странице в Instagram уютным домашним фото с маленьким Майклом. 

    На снимке мама и сын сидят на лестнице, держа в руках бутылочку. Окно рядом с ними украшено еловыми ветками, что добавляет кадру особой атмосферы.

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    instagram.com/reginatodorenko

    Тодоренко никак не стала подписывать фото, лишь оставила хештеги #СтарыйНовыйГод и #матьмайкла.

    Влад Топалов, который остался в Москве и скучает по своим, оставил в комментариях много-много сердечек.

    Поклонники остались в восторге от нежного кадра и оставили много умиленных отзывов.

    знаменитости фотография Новый год телеведущая Instagram
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