Первая пчела-инфлюенсер спасает свой вид (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/bee_nfluencer

У первого в мире инфлюенсера-пчелы есть все богатства инфлюенсеров-людей и виртуальных моделей

Независимое административное учреждение Fondation de France придумало необычного инфлюенсера в социальных сетях: не виртуальную модель или дедушку-хипстера в нарядах внука, а пчелу.

Модная блогер под псевдонимом B. делится с подписчиками деталями своей интересной жизни: отдых на Лазурном берегу, рабочее время в уютном офисе, вечерний сеанс релаксации в пенной ванной, йога на свежем воздухе, утренняя бьюти-рутина, недели моды, шумные вечеринки.

Героиня соцсетей могла бы сойти за очередной забавный проект какого-нибудь графического дизайнера, желающего продемонстрировать свой талант в соцсетях, но все гораздо серьезнее.

За ширмой легкомысленного развлечения скрывается большая цель — призыв общества к активным мероприятиям по защите всех видов пчел.

В 2006 году американские фермеры начали замечать, что пчелы улетают и не возвращаются. Последующие наблюдения зафиксировали, что популяция насекомых сокращается на треть ежегодно.

«Синдром разрушения пчелиных семей» взволновал мировое сообщество: растущая потребность человечества в продуктах сельского хозяйства не может осуществляться в полной мере без опылителей.

Кризис обсуждался в ООН и Европарламенте, проблема приобрела глобальный характер и, в конце концов, отразилась в поп-культуре.

В киноиндустрии эту тему отработал сериал «Черное зеркало», в одном из эпизодов которого фигурировали киберпчелы, созданные на замену окончательно исчезнувшим насекомым.

В соцсетях внимание к проблеме успешно привлекает B., а точнее команда, которую собрало агентство Fondation de France. Блогер постоянно находится в контакте со своей аудиторией, беседуя с подписчиками в комментариях и сторис и публикуя фотографии с ответами на вопросы о любимой музыке (Beethoven, Beeyonce, Bee Gees). B. появляется на публичных мероприятиях и демонстрациях, призывая собирать средства на борьбу с исчезновением своего вида.

Джерело: style.rbc.ru