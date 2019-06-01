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    Фото

    Самый красивый мальчик на планете сейчас: впечатляющие фото

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    Самый красивый мальчик на планете сейчас: впечатляющие фото
    instagram.com/william.franklyn.miller

    Уильям Франклин-Миллер из Мельбурна с четырех лет очаровывает пользователей сети со всего мира своей ангельской внешностью

    Пронзительные голубые глаза, пухлые губы и утонченные черты лица позволили ему стать «самым красивым мальчиком на планете». Именно таким «титулом» наградили Уильяма средства массовой информации и юзеры в 2016 году.

    Свою красоту парень унаследовал от матери - бывшей модели и актрисы Шеннон Франклин-Миллер. Именно она первой и обратила внимание на фотогеничность сына.

    Уже в возрасте четырех лет Уильям снялся в своей первой фотосессии. После этого у мальчика было множество подобных проектов.

    Кроме того, его можно увидеть в таких сериалах и фильмах, как «Стрела», «Джек Айриш», «Соседи», «Наблюдатель» и «Возрождение». Также Уильям - желанный гость на азиатских телешоу, куда его приглашают в качестве эксперта.

    Сейчас 14-летний австралийский школьник активно занимается моделингом, но в будущем планирует стать актером. Хотя не исключает возможности, что когда-то станет, например, архитектором.

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    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller
    instagram.com/william.franklyn.miller

    Следить за успехами Уильяма в модельном и кинобизнесе имеют возможность на сегодняшний день более 1,3 млн пользователей, которые подписаны на него в Instagram. Сам мальчик с большим удовольствием общается со своими поклонниками и делится моментами из жизни.

    Джерело: rbc.ua

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