Самый красивый мальчик на планете сейчас: впечатляющие фото



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instagram.com/william.franklyn.miller

Уильям Франклин-Миллер из Мельбурна с четырех лет очаровывает пользователей сети со всего мира своей ангельской внешностью

Пронзительные голубые глаза, пухлые губы и утонченные черты лица позволили ему стать «самым красивым мальчиком на планете». Именно таким «титулом» наградили Уильяма средства массовой информации и юзеры в 2016 году.

Свою красоту парень унаследовал от матери - бывшей модели и актрисы Шеннон Франклин-Миллер. Именно она первой и обратила внимание на фотогеничность сына.

Уже в возрасте четырех лет Уильям снялся в своей первой фотосессии. После этого у мальчика было множество подобных проектов.

Кроме того, его можно увидеть в таких сериалах и фильмах, как «Стрела», «Джек Айриш», «Соседи», «Наблюдатель» и «Возрождение». Также Уильям - желанный гость на азиатских телешоу, куда его приглашают в качестве эксперта.

Сейчас 14-летний австралийский школьник активно занимается моделингом, но в будущем планирует стать актером. Хотя не исключает возможности, что когда-то станет, например, архитектором.

Следить за успехами Уильяма в модельном и кинобизнесе имеют возможность на сегодняшний день более 1,3 млн пользователей, которые подписаны на него в Instagram. Сам мальчик с большим удовольствием общается со своими поклонниками и делится моментами из жизни.

Джерело: rbc.ua