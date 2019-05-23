Стало известно, как Меган Маркл ухаживает за волосами



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37-летняя герцогиня Сассекская регулярно ухаживает за волосами в салонах красоты

Меган Маркл уделяет волосам огромное внимание. Она поддерживает их идеальнее состояние с помощью «правильных» шампуней, бальзамов и масок. Также супруга принца Гарри регулярно ходит в салоны красоты, где делает выпрямление.

Стилист по волосам Роб Питом, который раньше работал с герцогиней, рассказал американскому Elle, что Меган Маркл без ума от процедур, содержащих кератин. Мастер признался, что от природы у монаршей особы пористые и волнистые волосы, которые ей не очень нравятся.

«Меган обращалась ко мне несколько раз, чтобы я сделал ей кератинове выпрямление. Она хотела, чтобы ее волосы были прямыми и шелковистыми. Эта процедура делает волосы герцогини идеальными», — рассказал стилист.

В начале мая Меган Маркл впервые стала мамой. Она родила мальчика в элитном лондонском госпитале, которого вместе с принцем Гарри назвала Арчи Харрисоном.

Джерело: graziamagazine.ru