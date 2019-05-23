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    Жизнь

    Стало известно, как Меган Маркл ухаживает за волосами

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    Стало известно, как Меган Маркл ухаживает за волосами

    37-летняя герцогиня Сассекская регулярно ухаживает за волосами в салонах красоты

    Меган Маркл уделяет волосам огромное внимание. Она поддерживает их идеальнее состояние с помощью «правильных» шампуней, бальзамов и масок. Также супруга принца Гарри регулярно ходит в салоны красоты, где делает выпрямление.

    Стилист по волосам Роб Питом, который раньше работал с герцогиней, рассказал американскому Elle, что Меган Маркл без ума от процедур, содержащих кератин. Мастер признался, что от природы у монаршей особы пористые и волнистые волосы, которые ей не очень нравятся.

    «Меган обращалась ко мне несколько раз, чтобы я сделал ей кератинове выпрямление. Она хотела, чтобы ее волосы были прямыми и шелковистыми. Эта процедура делает волосы герцогини идеальными», — рассказал стилист.

    В начале мая Меган Маркл впервые стала мамой. Она родила мальчика в элитном лондонском госпитале, которого вместе с принцем Гарри назвала Арчи Харрисоном.

    Джерело: graziamagazine.ru

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