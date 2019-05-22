Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»



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Винни Харлоу

Ровно 25 лет назад состоялся каннский дебют «Криминального чтива», за которое Тарантино получил почетную награду

На Каннском кинофестивале скоро состоится премьера фильма, в успехе которого не сомневается никто. Единственный вопрос, над которым еще ломают голову критики - будут ли овации после новой ленты Квентина Тарантино еще дольше, чем после «Рокетмена», создателям которого зрители аплодировали стоя пять минут, чем довели до слез исполнителя главной роли Тэрона Эджертона.

Уважаемые зарубежные издания сообщают, что билеты на первый показ «Однажды в Голливуде» достались далеко не всем желающим журналистам: Тарантино уже можно выдать Золотую пальмовую ветвь, как минимум, за самый ожидаемый фильм. К слову, сегодняшняя дата для Квентина особенная - ровно 25 лет назад состоялся каннский дебют «Криминального чтива», за которое Тарантино получил почетную награду. «Однажды в Голливуде» на кинофестивале представил сам режиссер и мегазвездный актерский состав: Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.

Джерело: Super