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    Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»

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    Винни Харлоу - Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
    Винни Харлоу

    Ровно 25 лет назад состоялся каннский дебют «Криминального чтива», за которое Тарантино получил почетную награду

    На Каннском кинофестивале скоро состоится премьера фильма, в успехе которого не сомневается никто. Единственный вопрос, над которым еще ломают голову критики - будут ли овации после новой ленты Квентина Тарантино еще дольше, чем после «Рокетмена», создателям которого зрители аплодировали стоя пять минут, чем довели до слез исполнителя главной роли Тэрона Эджертона. 

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    Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
    Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
    Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
    Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
    Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
    Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
    Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
    Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
    Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
    Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
    Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
    Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
    Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
    Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
    Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
    Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
    Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
    Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
    Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
    Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»

    Уважаемые зарубежные издания сообщают, что билеты на первый показ «Однажды в Голливуде» достались далеко не всем желающим журналистам: Тарантино уже можно выдать Золотую пальмовую ветвь, как минимум, за самый ожидаемый фильм. К слову, сегодняшняя дата для Квентина особенная -  ровно 25 лет назад состоялся каннский дебют «Криминального чтива», за которое Тарантино получил почетную награду. «Однажды в Голливуде» на кинофестивале представил сам режиссер и мегазвездный актерский состав: Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.

    Джерело: Super

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