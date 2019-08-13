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    Самый «мясистый» зе-депутат Артем Дмитрук расписался со своей возлюбленной

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    Самый «мясистый» зе-депутат Артем Дмитрук расписался со своей возлюбленной
    instagram.com/rudaya.anastasiya

    Пауэрлифтер, бородач и новоиспеченный зе-депутат Артем Дмитрук официально стал женатым мужчиной. Он взял замуж свою любимую девушку Анастасию Руду

    Зе-депутат Артем Дмитрук расписался со своей девушкой Анастасией. Соответствующими фото молодожены поделились в своих cоцмережах.

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    instagram.com/rudaya.anastasiya

    Предложение своей возлюбленной Дмитрук сделал еще в апреле.

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    Допис, поширений Артем Дмитрук (@artem__dmytruk)


    Будущая жена новоизбранного депутата тоже спортсменка. Они тренируются вместе с первого дня знакомства.

    Как известно, гулять свадьбы влюбленные не планировали, а собирались ограничиться просто росписью.

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    instagram.com/rudaya.anastasiya

    Пара уже успела пройти определенные испытания вместе. Так, они вместе покорили Потемкинская лестница с экстремальной весом на плечах. Миниатюрная девушка несла штангу весом 40 кг, а Артем покорил 192 ступени с весом в центнер.

    Анастасия и Артем не готовились специально к подъему. На всем пути их страховали секунданты.

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    odesa.depo.ua

    «Мне нравится активный образ жизни и занятия спортом. Я никогда не поднималась со штангой. Мне было интересно в первую очередь, смогу ли я преодолеть себя», - рассказала Анастасия.

    «На наши лестницы с таким весом поднималась только один человек - русский. Я подумал, что будет красиво и правильно, если его рекорд побьет украинец, одессит», - рассказал на финише Артем.

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    instagram.com/rudaya.anastasiya
    instagram.com/rudaya.anastasiya
    instagram.com/rudaya.anastasiya
    instagram.com/rudaya.anastasiya
    instagram.com/rudaya.anastasiya
    instagram.com/rudaya.anastasiya
    instagram.com/rudaya.anastasiya
    instagram.com/rudaya.anastasiya
    instagram.com/rudaya.anastasiya
    instagram.com/rudaya.anastasiya
    instagram.com/rudaya.anastasiya
    instagram.com/rudaya.anastasiya
    instagram.com/rudaya.anastasiya
    instagram.com/rudaya.anastasiya
    instagram.com/rudaya.anastasiya
    instagram.com/rudaya.anastasiya
    instagram.com/rudaya.anastasiya
    instagram.com/rudaya.anastasiya
    instagram.com/rudaya.anastasiya
    instagram.com/rudaya.anastasiya
    instagram.com/rudaya.anastasiya
    instagram.com/rudaya.anastasiya
    instagram.com/rudaya.anastasiya

    Дмитрук - мастер спорта по пауэрлифтингу, многократный Чемпион Украины, рекордсмен Украины, многократный чемпион и призер турниров по боксу, самбо и панкратиону, Чемпион Украины по кроссфиту, призер Чемпионата Украины по кросслифтингу.

    Владелец спортивного клуба в Одессе.

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