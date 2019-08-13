Самый «мясистый» зе-депутат Артем Дмитрук расписался со своей возлюбленной

Пауэрлифтер, бородач и новоиспеченный зе-депутат Артем Дмитрук официально стал женатым мужчиной. Он взял замуж свою любимую девушку Анастасию Руду

Зе-депутат Артем Дмитрук расписался со своей девушкой Анастасией. Соответствующими фото молодожены поделились в своих cоцмережах.

instagram.com/rudaya.anastasiya

Предложение своей возлюбленной Дмитрук сделал еще в апреле.

Будущая жена новоизбранного депутата тоже спортсменка. Они тренируются вместе с первого дня знакомства.

Как известно, гулять свадьбы влюбленные не планировали, а собирались ограничиться просто росписью.

instagram.com/rudaya.anastasiya

Пара уже успела пройти определенные испытания вместе. Так, они вместе покорили Потемкинская лестница с экстремальной весом на плечах. Миниатюрная девушка несла штангу весом 40 кг, а Артем покорил 192 ступени с весом в центнер.

Анастасия и Артем не готовились специально к подъему. На всем пути их страховали секунданты.

odesa.depo.ua

«Мне нравится активный образ жизни и занятия спортом. Я никогда не поднималась со штангой. Мне было интересно в первую очередь, смогу ли я преодолеть себя», - рассказала Анастасия.

«На наши лестницы с таким весом поднималась только один человек - русский. Я подумал, что будет красиво и правильно, если его рекорд побьет украинец, одессит», - рассказал на финише Артем.

Дмитрук - мастер спорта по пауэрлифтингу, многократный Чемпион Украины, рекордсмен Украины, многократный чемпион и призер турниров по боксу, самбо и панкратиону, Чемпион Украины по кроссфиту, призер Чемпионата Украины по кросслифтингу.

Владелец спортивного клуба в Одессе.