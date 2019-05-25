Коллекция Burberry Resort 2020: стильные фото



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vogue.ua

Риккардо Тиши дебютировал с коллекцией для Burberry прошлой осенью и уже тогда не оставил никого равнодушным

«Я хочу сохранить традиции, но в то же время хочу идти в ногу со временем», – именно этот месседж легко прочитывался в образах коллекции, где гармонично сплелись британские традиции и предпочтения нового поколения – бомберы и спортивные костюмы.

В новой коллекции можно увидеть разные сочетания и смешения стилей: облегающие платья с принтом в виде осьминога вместе с шубами из искусственного меха; традиционные трикотажные вещи, выполненные в стиле Fair Isle, которые превращаются в ребяческие шорты. Помимо одежды Тиши представил множество аксессуаров. Среди фаворитов коллекции – поясная сумка с надписью Gen Z (Поколение Z) из змеиной кожи. Она наглядный пример желания дизайнера идти в ногу со временем.

Новая коллекция пестрит монограммой Томаса Берберри и систематизирует ключевые вещи модного Дома – корсеты и верхнюю одежду бежевых оттенков. Но самое важное, что Тиши все сильнее в своих коллекциях демонстрирует доверие и более спокойное отношение к миру.

Риккардо часто рассуждает об инклюзивности, в знак уважения к этому явлению он представил длинный белый пуховик с принтом в виде граффити, которые украшают одну из стен на лондонской Бонд-стрит.

Burberry – компания, одежда и аксессуары которой олицетворяют дух британской культуры, и если уж что-то менять в Burberry, то делать это нужно очень аккуратно. Перестраивать столь влиятельный бренд – немалый подвиг, но Тиши это явно удается.

С каждой коллекцией итальянского дизайнера строгое разграничение между кодексами одежды становится более проницаемым, и отличное тому доказательство – облегающие платья, пронзенные штангами, или мини-юбки из кожи, которые стали предметом желания для подростков по всему миру.

Помимо консервативной одежды и луков для нового поколения, Тиши также представил в коллекции вечерние наряды. Благотворительный бал Met Gala, который прошел в этом месяце, продемонстрировал, что луки от Риккардо на красной ковровой дорожке смотрятся так же привлекательно, как и на подиуме. Чего только стоили образы Ирины Шейк в нежном голубом бархате или Наоми Скотт в платье-кольчуге.

Джерело: vogue.ua