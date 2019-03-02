День рождения Брайс Даллас Ховард: лучшие фотосессии актрисы

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Актрисе исполняется 38 лет

Брайс Даллас Ховард – американская актриса, известна широкой публике по ролям в фильмах «Девушка из воды», «Прислуга», «Сумерки. Сага. Затмение», «Мир Юрского периода» и другим. Номинантка на премии «Золотой глобус», «Сатурн».

Родилась Брайс в Лос-Анджелесе 2 марта 1981 года. Первые ее роли в кино были эпизодическими. В 2004 году она снялась в картине Алана Брауна «Анатомия страсти». Брайс сыграла школьницу, влюбленную в своего преподавателя. Интересно, что ей на тот момент было уже 23 года, но выглядела она действительно как десятиклассница.

Однажды режиссер М. Найт Шьямалан увидел Ховард на Бродвее и сразу же пригласил ее в картину «Таинственный лес». Он утвердил актрису на роль слепой и смелой девушки Айви даже без предварительных кастингов. За эту роль актриса получила премию канала «MTV» и была признана прорывом года.

В 2006 году Шьямалан вновь решил поработать с талантливой актрисой. Брайс снялась в его новом фильме «Девушка из воды». Правда, кинокритики приняли его с холодком.

В том же году вышел фильм «Как вам это понравится» с участием Брайс Ховард. Картина была снята по одноименной пьесе Шекспира. За роль Розалинды актриса была номинирована на «Золотой глобус».

В 2007 году Брайс вошла в актерский состав третьей части фильма о человеке-пауке. Она сыграла Гвен Стейси – новую подружку Питера Паркера. Актрисе даже пришлось перекраситься в блондинку.

В 2010 Брайс Даллас Ховард появилась в заключительной части саги «Сумерки». Она сыграла Викторию – женщину-вампира, находящуюся на «темной» стороне.

В 2011 году Ховард сыграла роль Хилли Холбрук в картине «Прислуга», снятой по одноименному роману Кэтрин Стокетт. Ей досталась отрицательная героиня – избалованная и стервозная общественная деятельница.

Преимущественно фильм получил положительные отзывы критиков и зрителей. Он был номинирован сразу на несколько престижных премий – «Оскар», «Золотой глобус», «BAFTA» и премию Гильдии киноактеров США.

В фильме «Жизнь прекрасна» ей вновь выпала отрицательная роль. Новой волной в популярности Ховард стала картина «Мир Юрского периода». Ей досталась главная роль – управляющей парка с динозаврами Клэр.

В 2016 году вышел семейный приключенческий фильм «Пит и его дракон». Героиня Брайс – смотрительница леса Грейс.

Летом 2017 года стало известно, что актриса планирует снять полнометражный фильм. В ее копилке уже есть несколько режиссерских работ, правда, пока это короткометражки и музыкальные клипы. Но на этот раз она решила экранизировать роман Мэттью Квика «Типа как рок-звезда».