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    День рождения Хавьера Бардема: лучшие фотосессии актера

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    День рождения Хавьера Бардема: лучшие фотосессии актера
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    Хавьер Бардем - первый из испанских актеров, получивший «Оскар». Появился он на свет на Канарских островах в начале весны 1969 года

    Дебютом двадцатилетнего актера стала его работа в фильме «Возрасты Лулу», куда его пригласили по протекции матери. Молодой артист произвел впечатление на режиссера картины Бигаса Луну, и он позвал Хавьера в следующую свою киноленту «Ветчина, ветчина». Комедия получила известность не только в Испании: на Венецианском фестивале ее отметили премией «Серебряный лев».

    После первых фильмов Хавьера начинают приглашать в экстравагантные и провокационные фильмы: «Золотые яйца», «Рот в рот», «Между ног», «Экстаз».

    Но, чтобы выйти на мировую арену, молодому испанцу необходимо было в совершенстве овладеть английским языком и сняться в англоязычной ленте.

    И такой момент настал в 1996 году, когда его голливудский соотечественник позвал Бардема в свой проект «Пердита Дуранго».

    Хавьера замечают в Голливуде, и накануне миллениума актер получает приглашение в фильм, который открыл в нем большого драматического актера.

    За роль беглого кубинского поэта-гомосексуалиста Рейнальдо Аренасе в драме Джулиана Шнабеля «Пока не наступит ночь» Бардем был номинирован в 2001 году на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль, но награды тогда он так и не получил.

    Актер продолжает свой творческий рост, снимаясь в таких картинах как трагикомедия «Понедельники на солнце», драма «Море внутри», историческая драма «Призраки Гойи».

    Звездным часом для артиста стала его работа в триллере братьев Коэн 2007 года «Старикам здесь не место», где Хавьер сыграл злодея-киллера.

    Бардем стал первым испанцем, удостоившимся такой чести от гильдии кинематографистов. Артист также получил персональную звезду на Аллее славы в Лос-Анджелесе.

    Последующими яркими работами Хавьера можно считать его съемки в романтической мелодраме «Ешь, молись, люби», в которой он сыграл совместно с Джулией Робертс и Брэдом Питтом. Картина снималась на Бали, она принесла много положительных эмоций всем участникам.

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    Удачно засветился Бардем и в знаменитой «бондиане». В 2012 году он снялся в киноленте о Джеймсе Бонде «007: Координаты «Скайфолл», выход которой был приурочен 50-летию популярной франшизы. Хавьер сыграл соперника Джеймса Бонда - его темного двойника. По профессии герой Хавьера также является агентом в отставке, который по личным мотивам мстит агенту 007.

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