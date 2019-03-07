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    Шоу-биз

    Рэйчел Вайс празднует день рождения. Звезде «Мумии» исполняется 49

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    Рэйчел Вайс празднует день рождения. Звезде «Мумии» исполняется 49
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    Рэйчел Вайс – британская актриса, звезда мирового кинематографа, обладательница «Оскара» и других значимых наград. Прославилась работами в фильмах «Ускользающая красота», «Мумия», «Преданный садовник»

    Рэйчел Вайс начала сниматься с конца 80-х годов. Это были эпизодические роли в сериалах «Второй экран», «Инспектор Мира», «Тропическая жара». В 1994 году актриса засветилась в фильме ужасов «Машина смерти» о боевом роботе, вышедшем из строя.

    Девушке было 25 лет, когда Бернардо Бертолуччи пригласил Вайс на роль в фильме «Ускользающая красота». После первой успешной роли режиссеры стали предлагать актрисе роли первого плана. 

    В 1996 году с участием Рэйчел вышел триллер «Цепная реакция», в котором сыграли также Киану Ривз и Морган Фримен. В девушку легкого поведения актриса перевоплотилась в драме «Склонность». 

    Следующей успешной работой Вайс стала картина «Мумия». Фильм с успехом прошел в прокате, а к актрисе пришла международная популярность. Через два года последовали съемки второго фильма франшизы – «Мумия возвращается». Но третий раз в фантастическом боевике Вайс отказалась сниматься, несмотря на солидный гонорар, обещанный за появление в кадре – $ 3 млн.

    В это же время Рэйчел появилась в мелодраме «Вкус солнечного света», где сыграла представительницу еврейской династии. В военной картине о Сталинградской битве «Враг у ворот», над которой работали кинематографисты четырех стран – США, Великобритании, Германии и Ирландии, Вайс исполнила роль медсестры Тани Черновой.

    Талант Рэйчел креп и раскрывался с каждой новой ролью. Актриса одинаково блистательно сыграла в триллере «Вердикт за деньги», и в семейной комедии «Мой мальчик». В 2003 году актриса снялась в криминальном триллере Джеймса Фоули «Афера», где предстала на экране в роли мошенницы. 

    Среди работ начала 2000-х – роли в комедии «Черная зависть» и мистическом фильме «Константин: Повелитель тьмы».

    Затем были съемки в политической драме «Преданный садовник» – за эту роль Рэйчел Вайс получила заветную статуэтку «Оскара», премию Гильдии киноактеров и «Золотой глобус». 

    Значимой работой для Вайс стала главная роль в драме «Агора». Затем были съемки в фильме «Оз: великий и ужасный», где актриса появилась в новом образе соблазнительной колдуньи Эваноры. 

    В драме «Глубокое синее море» актрисе удался образ благополучной женщины, которая бросается в омут с головой, забывая о семье и правилах приличия. 

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    Из ярких премьер последнего периода творческой биографии Рэйчел Вайс зрители и критики особо выделяют картину «Молодость», которая завоевала множество наград международных кинофестивалей.

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