День рождения Джессики Бил: лучшие фотосессии актрисы

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Джессика Бил знаменита по ролям в картинах «Иллюзионист», «Пророк», «Чак и Ларри. Пожарная свадьба», «Легкое поведение» и свежем драматическом сериале «Грешница»

Известность пришла к Джессике Бил рано. В 14 лет девушка сыграла героиню по имени Мэри Кадмен в популярном семейном сериале «Седьмое небо», который снимал Аарон Спеллинг.

Кинематографическая биография Джессики Бил продолжилась в переломном 2006 году. Актриса сыграла звездную роль в фильме «Иллюзионист» Нила Бургера. За эту блестящую работу артистку наградили сразу двумя премиями.

В следующем году Джессика Бил была приглашена на роль в нашумевшем проекте «Пророк», где получила замечательную возможность поработать на съемочной площадке вместе с голливудскими звездами Николасом Кейджем и Джулианной Мур.

В том же 2007 году на экраны вышла замечательная комедия с участием Джессики Бил «Чак и Ларри. Пожарная свадьба». Уже за первый уик-энд комедия собрала в прокате 34 миллиона долларов.

В 2009 году зрители увидели замечательную комедию «Легкое поведение», которую снял режиссер Стефан Эллиот.

В этот период времени поклонники таланта Джессики Бил увидели любимую звезду кино в качестве не только актрисы, но и продюсера картины «Дыра в бумажном небе».

Вскоре список продюсерских работ Бил пополнился еще двумя проектами: на экраны вышли ее ленты «Верзила» и «Дьявол и глубокое синее море». Последний фильм вышел на экраны в 2013 году.

Джессика Бил по праву считается одной из самых красивых и состоятельных голливудских звезд. Она очень востребована в профессии и продолжает сниматься сразу в нескольких новых проектах, которые выходят на экраны каждый год.