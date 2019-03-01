День рождения Джастина Бибера: топ-5 клипов музыканта

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Джастин Бибер

В честь дня рождения канадской поп-звезды вспоминаем его самые популярные музыкальные видео

1 марта 1994 родился Джастин Бибер, один из самых молодых и высокооплачиваемых исполнителей современной музыкальной индустрии, пишет «Главком».



Судьба Джастина Бибера является современной сказкой для всех, кто стремится покорить звездный Олимп и верит в свою мечту. Простое видео поющего мальчишки из Канады чудом привлекло внимание влиятельного менеджера Скутера Брауна.Так началась звездная карьера никому неизвестного мальчика.

Первый сингл Бибера «One Time» попал в десятку лучших в Канаде, а также в топ-30 некоторых стран. А его дебютный мини-альбом стал «золотым» в Австралии и Новой Зеландии, а также платиновым в Канаде и США.

Дальнейшие творческие успехи Джастина радовали не только его близких, но и поклонников по всему миру. В 2011 году вышел биографический фильм о Джастине Бибере - юном исполнителе, чья мечта стала реальностью.

Видео-запись его шоу «Никогда не говори никогда» стала самым успешным концертным фильмом в США по кассовым сборам.

В 2015 году Бибер записал четвертый сольный альбом Purpose. Его выпуск принес Джастину очередной рекорд – три его трека одновременно находились в пятерке лучших композиций британского чарта UK Singles Chart. До него подобной чести удостаивался лишь Джон Леннон после его трагической гибели в декабре 1980 года.

Гламурная внешность Джастина, который не появляется на публике без стильной укладки или в немодной одежде, породила слухи о том, что Бибер – гей. Однако личная жизнь Джастина Бибера долгое время была связана с именем Селени Гомес. После множества расставаний, сегодня они снова вместе.