До появления силикона и фотошопа. Как выглядели модели 1980-х годов
- Сьогодні, 14:17
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Розсилка
Модели 1980-х годов
Легкие, воздушные — модели 1980-х больше похожи на лесных нимф и не могут не радовать глаз
Еще до того, как стандарты красоты изменились, а в моду вошли силикон и ботокс, фотографы ценили естественную красоту без грамма фотошопа.
Предлагаем совершить небольшой экскурс в историю и посмотреть работы американского фотографа Брайди Мака — одного из ярких лиц той эпохи.
Джерело: telegraf.com.ua