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    До появления силикона и фотошопа. Как выглядели модели 1980-х годов

    Легкие, воздушные — модели 1980-х больше похожи на лесных нимф и не могут не радовать глаз
    Еще до того, как стандарты красоты изменились, а в моду вошли силикон и ботокс, фотографы ценили естественную красоту без грамма фотошопа. Предлагаем совершить небольшой экскурс в историю и посмотреть работы американского фотографа Брайди Мака — одного из ярких лиц той эпохи. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK]
    • Сьогодні, 14:17
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    Модели 1980-х годов
    Модели 1980-х годов

    Легкие, воздушные — модели 1980-х больше похожи на лесных нимф и не могут не радовать глаз

    Еще до того, как стандарты красоты изменились, а в моду вошли силикон и ботокс, фотографы ценили естественную красоту без грамма фотошопа.

    Предлагаем совершить небольшой экскурс в историю и посмотреть работы американского фотографа Брайди Мака — одного из ярких лиц той эпохи.

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    До появления силикона и фотошопа. Как выглядели модели 1980-х годов
    До появления силикона и фотошопа. Как выглядели модели 1980-х годов
    До появления силикона и фотошопа. Как выглядели модели 1980-х годов
    До появления силикона и фотошопа. Как выглядели модели 1980-х годов
    До появления силикона и фотошопа. Как выглядели модели 1980-х годов
    До появления силикона и фотошопа. Как выглядели модели 1980-х годов
    До появления силикона и фотошопа. Как выглядели модели 1980-х годов
    До появления силикона и фотошопа. Как выглядели модели 1980-х годов
    До появления силикона и фотошопа. Как выглядели модели 1980-х годов
    До появления силикона и фотошопа. Как выглядели модели 1980-х годов
    До появления силикона и фотошопа. Как выглядели модели 1980-х годов
    До появления силикона и фотошопа. Как выглядели модели 1980-х годов
    До появления силикона и фотошопа. Как выглядели модели 1980-х годов
    До появления силикона и фотошопа. Как выглядели модели 1980-х годов
    До появления силикона и фотошопа. Как выглядели модели 1980-х годов
    До появления силикона и фотошопа. Как выглядели модели 1980-х годов
    До появления силикона и фотошопа. Как выглядели модели 1980-х годов


    Джерело: telegraf.com.ua

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