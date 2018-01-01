До появления силикона и фотошопа. Как выглядели модели 1980-х годов

Легкие, воздушные — модели 1980-х больше похожи на лесных нимф и не могут не радовать глаз

Еще до того, как стандарты красоты изменились, а в моду вошли силикон и ботокс, фотографы ценили естественную красоту без грамма фотошопа. Предлагаем совершить небольшой экскурс в историю и посмотреть работы американского фотографа Брайди Мака — одного из ярких лиц той эпохи. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK]



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Модели 1980-х годов

Легкие, воздушные — модели 1980-х больше похожи на лесных нимф и не могут не радовать глаз

Еще до того, как стандарты красоты изменились, а в моду вошли силикон и ботокс, фотографы ценили естественную красоту без грамма фотошопа.

Предлагаем совершить небольшой экскурс в историю и посмотреть работы американского фотографа Брайди Мака — одного из ярких лиц той эпохи.





Джерело: telegraf.com.ua