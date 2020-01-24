Создатели «Гриффинов» снимут мультсериал о британской королевской семье



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Канал HBO снимет анимационный сатирический сериал «Принц»

Новый сериал будет сатирическим взглядом на жизнь принца Джорджа Кембриджского.

Главным героем выступит шестилетний сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принц Джордж, будущий король Великобритании.

Над проектом уже начал работать американский писатель и продюсер Гари Джанетти. На своей странице в Instagram он постит новости из жизни королевской семьи и дополняет их смешными выражениями лица принца Джорджа.

«Я очень рад, что сотрудничаю с НВО Max и создаю для них сериал о семье, которая безжалостно борется за трон», — сказал Джанетти.

Принца Гарри будет озвучивать Орландо Блум, Меган Маркл — Кондола Рашал, Кейт Миддлтон — Лючи Панч. Звезда фильма «Богемская рапсодия» Том Холландер возьмет на себя сразу две роли — принца Чарльза и принца Филиппа.

HBO Max — будущий стриминговый сервис, запуск которого состоится весной этого года.

Джерело: vanityfair.com