Супрун показала фото из Америки на фоне Белого дома



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Бывшая руководитель Минздрава Украины Ульяна Супрун полетела в Вашинтон

Экс-чиновница показала утреннее фото с мужем на фоне Белого дома. Соответствующий пост появился в Twitter Супрун. «Доброе утро», - написала она.

Ранее она анонсировала поездку в Америку в социальной сети.

«Молния! Сегодня я прилетаю в США, но уже вскоре вернусь. P. S. Жду новых фейков о причинах выезда», - написала она накануне.

Ранее стало известно, что после увольнения ректора Национального Медуниверситета им. Богомольца Екатерины Амосовой Ульяна

Супрун заявила, что ей и ее мужу угрожают. После этого на них физически напали.

«На заседании правительства после того, как Екатерина Амосова была освобождена от должности, мне, трем министрам и премьеру поступили смски с угрозами вследствие того, что ее не вернули на прежнюю должность. Нас атаковала тусовка парней, моего супруга физически побили… В СБУ нас проинформировали, что это люди супруга Амосовой. Банде парней платили деньги за то, чтобы они так ходили и на кого-то «случайно» нападали», — рассказала экс-глава МОЗ.

Джерело: znaj.ua