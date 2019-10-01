Тоня Матвиенко показала архивное фото выступления с мамой



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Тоня Матвиенко показала в Instagram архивное фото своего выступления с мамой, народной артисткой Украины Ниной Матвиенко

Украинская певица Тоня Матвиенко показала архивное фото со своего выступления с мамой, народной артисткой Украины Ниной Матвиенко, сделанное в 1991 году.

«США, 1991 год», – отметила она под снимком, на котором они с мамой запечатлены в концертных костюмах.

Нина Матвиенко с 1968 года, после окончания вокальной студии при Украинском народном хоре имени Веревки, была его солисткой.

В 1979 году она получила звание заслуженной, а в 1985-м – народной артистки УССР. С 1991 года является солисткой Национального ансамбля солистов «Киевская Камерата».

Нина Матвиенко как мама имела огромное влияние на Антонину. 1991 поехала с ней, десятилетней на гастроли в США, и это были первые выступления Тони. А в 1992 году на Майдане Независимости пела Гимн Украины.

В мае 2011 года приняла участие в первом сезоне вокального талант-шоу «Голос страны», однако не прошла прослушивание «вслепую»: звездные тренеры восторженно отозвались о ее вокальных способностях, но к своим командам не выбрали из-за «народный тембр». Александр Пономарев, не зная, что перед ним дочь Нины Матвиенко, заметил:

«Мне голос ваш очень понравился: я бы даже сказал, что после Нины Матвиенко на втором месте в таком тембре - мне очень понравилось! Просто божественно».

Джерело: gordonua.com