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    Тоня Матвиенко показала архивное фото выступления с мамой

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    Тоня Матвиенко показала архивное фото выступления с мамой
    ivona.bigmir.net

    Тоня Матвиенко показала в Instagram архивное фото своего выступления с мамой, народной артисткой Украины Ниной Матвиенко

    Украинская певица Тоня Матвиенко показала архивное фото со своего выступления с мамой, народной артисткой Украины Ниной Матвиенко, сделанное в 1991 году.

    «США, 1991 год», – отметила она под снимком, на котором они с мамой запечатлены в концертных костюмах. 

    Нина Матвиенко с 1968 года, после окончания вокальной студии при Украинском народном хоре имени Веревки, была его солисткой.

    В 1979 году она получила звание заслуженной, а в 1985-м – народной артистки УССР. С 1991 года является солисткой Национального ансамбля солистов «Киевская Камерата».

    Нина Матвиенко как мама имела огромное влияние на Антонину. 1991 поехала с ней, десятилетней на гастроли в США, и это были первые выступления Тони. А в 1992 году на Майдане Независимости пела Гимн Украины. 

    В мае 2011 года приняла участие в первом сезоне вокального талант-шоу «Голос страны», однако не прошла прослушивание «вслепую»: звездные тренеры восторженно отозвались о ее вокальных способностях, но к своим командам не выбрали из-за «народный тембр». Александр Пономарев, не зная, что перед ним дочь Нины Матвиенко, заметил:

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    instagram.com/tonya_matvienko
    instagram.com/tonya_matvienko
    instagram.com/tonya_matvienko

    «Мне голос ваш очень понравился: я бы даже сказал, что после Нины Матвиенко на втором месте в таком тембре - мне очень понравилось! Просто божественно».

    Джерело: gordonua.com

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