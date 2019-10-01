Ирина Билык показала редкое фото с мамой Анной



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instagram.com/bilyk_iryna

Экстравагантная украинская певица Ирина Билык поделилась с поклонниками редким снимком с мамой

На своей странице в Insatgram 49-летняя звезда шоу-бизнеса опубликовала трогательный пост, в котором чувственно выразила слова любви матери, снимком которой подкрепила свое признание.

«Единственное на земле божество, не знающее атеистов это мама. Сделайте приятное той, что подарила вам жизнь: признайтесь в любви. Ведь это так просто) Люблю тебя, мамочка», - трепетно подписала Билык.

instagram.com/bilyk_iryna

Фолловеры остались в восторге: «Какая красивая и добрая!! Здоровья и долголетия», «Чудова мамуся», «Какая женщина!!!!», «Мама шикарно выглядит!», «Красуня», «какая у вас молодая мама!», «У вас очень красивая мамочка».

Джерело: znaj.ua