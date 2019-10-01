Леонардо Ди Каприо устроил романтическую прогулку с 22-летней моделью



Розсилка ВІДПРАВИТИ

iz.ru

Известный голливудский актер, Леонардо Ди Каприо, провел романтическое свидание со своей возлюбленной, Камилой Мороне

Hоман 44-летнего актера с 22-летней моделью набирает обороты. Папарацци довольно часто замечают пару вместе, и, похоже, Леонардо Ди Каприо перестал скрывать свои отношения.

Недавно они вместе отдыхали на белоснежной яхте в Италии, а теперь были запечатлены во время прогулки в Нью-Йорке. Влюбленные катались на велосипедах и выглядели абсолютно счастливыми.

Одежду влюбленные выбрали достаточно удобную. Камила выбрала базовую белую футболку, джинсовые шорты и куртку. Дополнила образ модель черными очками и массивной обувью. Лео тоже выбрал свободный стиль в одежде. На нем была серая футболка и такого же цвета кардиган, белые кроссовки и черная бейсболка.

Отметим, что мать Камилы Морроне больше десяти лет состоит в отношениях с Аль Пачино. Именно в доме известного актера звезда фильма «Однажды в Голливуде» познакомился с Камилой.

Роман Ди Каприо с молодой моделью продолжается уже почти два года – встречаться они начали еще в конце 2017 года.

Джерело: segodnya.ua