Депутат от «Слуги народа» подоил корову
Стало известно, что нардеп из президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Соломчук решился подоить корову
Народный депутат политической партии «Слуга народа» Дмитрий Соломчук подоил корову и порассуждал на тему причин повышения стоимости молока.
В Раду Соломчук прошел под номером 33 по избирательному партийному списку. Сейчас работает в комитете по вопросам аграрной и земельной политики.
У нардепа есть частное предприятие «Фирма Агро-центр». Политик написал о том, что за последний месяц стоимость молока выросла от 9,2 грн до 12 грн. Параллельно – вырезается поголовье коров.
Такой текст депутат сопровождает снимком, на котором в рубашке и с микрофоном доит корову.
«Мы подготовили правки к бюджету на 2020 год, чтобы возобновить компенсации. Ждем утверждения от бюджетного комитета» – написал Соломчук.
В комментариях народному избраннику подсказали, что такой механизм в Украине уже был, но оказался неэффективным, потому посоветовали искать иной.
Джерело: bykvu.com