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    Депутат от «Слуги народа» подоил корову

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    Депутат от «Слуги народа» подоил корову
    facebook.com/d.solomchuk

    Стало известно, что нардеп из президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Соломчук решился подоить корову

    Народный депутат политической партии «Слуга народа» Дмитрий Соломчук подоил корову и порассуждал на тему причин повышения стоимости молока.

    В Раду Соломчук прошел под номером 33 по избирательному партийному списку. Сейчас работает в комитете по вопросам аграрной и земельной политики.

    У нардепа есть частное предприятие «Фирма Агро-центр». Политик написал о том, что за последний месяц стоимость молока выросла от 9,2 грн до 12 грн. Параллельно – вырезается поголовье коров.

    Такой текст депутат сопровождает снимком, на котором в рубашке и с микрофоном доит корову.

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    facebook.com/d.solomchuk

    «Мы подготовили правки к бюджету на 2020 год, чтобы возобновить компенсации. Ждем утверждения от бюджетного комитета» – написал Соломчук.

    В комментариях народному избраннику подсказали, что такой механизм в Украине уже был, но оказался неэффективным, потому посоветовали искать иной.

    Джерело: bykvu.com

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