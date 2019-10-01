Депутат от «Слуги народа» подоил корову



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facebook.com/d.solomchuk

Стало известно, что нардеп из президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Соломчук решился подоить корову

Народный депутат политической партии «Слуга народа» Дмитрий Соломчук подоил корову и порассуждал на тему причин повышения стоимости молока.

В Раду Соломчук прошел под номером 33 по избирательному партийному списку. Сейчас работает в комитете по вопросам аграрной и земельной политики.

У нардепа есть частное предприятие «Фирма Агро-центр». Политик написал о том, что за последний месяц стоимость молока выросла от 9,2 грн до 12 грн. Параллельно – вырезается поголовье коров.

Такой текст депутат сопровождает снимком, на котором в рубашке и с микрофоном доит корову.

facebook.com/d.solomchuk

«Мы подготовили правки к бюджету на 2020 год, чтобы возобновить компенсации. Ждем утверждения от бюджетного комитета» – написал Соломчук.

В комментариях народному избраннику подсказали, что такой механизм в Украине уже был, но оказался неэффективным, потому посоветовали искать иной.

Джерело: bykvu.com