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    Жасмин Тукс показала сексуальное фото со своим бойфрендом

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    Жасмин Тукс показала сексуальное фото со своим бойфрендом
    instagram.com/juandavidborrero

    Жасмин Тукс именно из тех моделей, которые не любят афишировать свою личную жизнь, и снимками со второй половинкой она хвастается крайне редко

    На днях Жасмин Тукс и ее бойфренд Хуан Дэвид Борреро отпраздновали третью годовщину отношений. Важной датой, а также трогательным и одновременно сексуальным фото с возлюбленным известная модель поделилась на своей странице в Instagram.

    На фото «ангел» популярного бельевого бренда Victoria's Secret позирует вместе со своей второй половинкой рядом с бассейном на фоне красивых морских пейзажей. Согласно локации, которую отметила восточная красавица, раньше они отдыхали на Бали.

    На фото Жасмин Тукс в красивом крошечном купальнике легла рядом с бассейном, опершись головой на любимого. А он в свою очередь страстно смотрит на свою спутницу, сидя возле нее в пляжных шортах.

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    instagram.com/jastookes
    instagram.com/juandavidborrero
    instagram.com/juandavidborrero
    instagram.com/juandavidborrero
    instagram.com/juandavidborrero
    instagram.com/juandavidborrero
    instagram.com/juandavidborrero
    instagram.com/juandavidborrero
    instagram.com/juandavidborrero

    Сложно не заметить, что не только модель Victoria's Secret находится в отличной спортивной форме, а и ее бойфренд тоже немало времени уделяет спортивным занятиям. Они оба засветили свои загорелые и сексуальные тела на редком совместном фото.

    Джерело: 24tv.ua

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