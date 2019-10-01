Регина Тодоренко опубликовала невиданные ранее свадебные фото



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Телеведущая Регина Тодоренко впервые показала фото отца — Петра Тодоренко

Популярная ведущая Регина Тодоренко предалась воспоминаниям.

На своей странице Insatgram знаменитость опубликовала серию ранее не виденных свадебных снимков, под которыми сообщила, что хотела бы еще раз пережить этот день.

На снимках можно увидеть некоторые эпизоды из празднования свадьбы в Италии. На одном из кадров девушку в свадебном наряде ведет к жениху ее отец.

Раньше украинская артистка не публиковала совместных снимков с папой. Но на свадьбе родные ведущей не раз появлялись в кадре, а Петр к тому же вел дочь к алтарю, облаченный в серые брюки, пиджак и белую шляпу.

Известно, что отец Регины по профессии экономист, но именно от него ведущая унаследовала свои артистические способности. Петр — музыкант-самоучка, в молодости он сам сочинял песни и выступал с группой на различных мероприятиях, в том числе и свадьбах.

«Как же это было красиво. Сегодня ночью залезла в свадебный фотоальбом и поняла, что хочу прожить этот день снова: чтобы мама подкалывала мне фату, а папа вел к жениху, чтобы гости танцевали под «Ах, Одесса», а потом сидя на балкончике нашей виллы, обнявшись с Владом Топаловым, смотреть на вершину Везувия и загадывать желания», - отметила Тодоренко и обратилась к поклонникам с вопросом о дне, который хотелось бы прожить снова.

В комментариях к фото поклонники поспешили в очередной раз отметить, что Регина потрясающе выглядела на свадьбе.

Джерело: bykvu.com