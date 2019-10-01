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    «Мисс Украина-2019» отказалась давать интервью на украинском языке

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    «Мисс Украина-2019» отказалась давать интервью на украинском языке
    instagram.com/margoritapasha

    Маргарита Паша оскандалилась из-за отказа давать интервью на украинском языке. Свою позицию она объяснила на странице в Instagram

    Несколько дней назад Екатерина Осадчая разместила в своих Instagram-Stories видеоролик, на котором сообщила, что из-за отказа Маргариты общаться с ней на украинском языке, их интервью в программе «Светская жизнь» не выйдет в эфир.

    Позже 24-летняя девушка опубликовала на своей странице в сети большое сообщение с философскими размышлениями, где в конце отметила, что хочет излагать свои мысли в блоге на русском языке, а кому не нравится – может от нее отписаться.

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    instagram.com/margoritapasha

    «У нас нет возможности пережить свою жизнь еще раз, но какой она будет – зависит только от нас! Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?)» – заявила представительница Украины на «Мисс мира-2019», который состоится в декабре в Таиланде.

    Читатели модели по-разному отреагировали на ее позицию: кто-то жестко осудил, а кто-то – наоборот поддержал ее выбор.

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    instagram.com/margoritapasha

    Отвечая одному из поклонников, почему возник скандал вокруг нее и ее позиции относительно украинского языка, Маргарита Паша ответила, что сама не понимает причины. 

    «Я сама не понимаю, я владею украинским языком и не отказываюсь говорить на государственном языке! У меня есть много интервью на государственном языке», – ответила девушка.

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    на весь екран згорнути
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha

    На официальной странице конкурса «Мисс Украина», на рассказ организаторов, из чего состоит подготовка моделей к другим этапам конкурса, ведущая Екатерина Осадчая в комментариях отметила, что следовало бы начать с изучения украинского языка.


    Джерело: 24tv.ua

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