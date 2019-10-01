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    Деми Роуз порадовала фанатов в Instagram горячим кадром

    • Розсилка
    Деми Роуз порадовала фанатов в Instagram горячим кадром
    instagram.com/demirosemawby

    Модель продолжает будоражить воображение поклонников пикантными снимками

    Каждый снимок известной 24-летней британской модели поклонники ждут затаив дыхание. Именно поэтому все фото девушки набирают огромное количество лайков и комментариев в рекордные сроки. И это фото не стало исключением.

    Деми Роуз порадовала фанатов в Instagram горячим кадром, на котором она в обнаженном виде запечатлена в ванне с цветами на фоне пейзажа. Модель демонстрирует свои сексуальные формы и при этом соблазнительно прикрывает рукой пышную грудь.

    Еще Роуз выложила пару снимков, на которых она в золотом бикини хвастается пышными формами и тонкой талией. Ее пляжный лук дополнила укладка с мокрым эффектом и насыщенный макияж.

    Ранее красотка показала фото в купальнике цвета металлик похвасталась сексуальными формами показала фото, на котором она позировала в экстравагантном слитном купальнике цвета металлик с надписью Playboy и с огромным вырезом на животе.

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    instagram.com/demirosemawby
    instagram.com/demirosemawby
    instagram.com/demirosemawby
    instagram.com/demirosemawby
    instagram.com/demirosemawby
    instagram.com/demirosemawby
    instagram.com/demirosemawby
    instagram.com/demirosemawby
    instagram.com/demirosemawby

    Фанаты, как всегда, пришли в восторг от вида любимой модели.

    Джерело: tsn.ua

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