Деми Роуз порадовала фанатов в Instagram горячим кадром



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instagram.com/demirosemawby

Модель продолжает будоражить воображение поклонников пикантными снимками

Каждый снимок известной 24-летней британской модели поклонники ждут затаив дыхание. Именно поэтому все фото девушки набирают огромное количество лайков и комментариев в рекордные сроки. И это фото не стало исключением.

Деми Роуз порадовала фанатов в Instagram горячим кадром, на котором она в обнаженном виде запечатлена в ванне с цветами на фоне пейзажа. Модель демонстрирует свои сексуальные формы и при этом соблазнительно прикрывает рукой пышную грудь.

Еще Роуз выложила пару снимков, на которых она в золотом бикини хвастается пышными формами и тонкой талией. Ее пляжный лук дополнила укладка с мокрым эффектом и насыщенный макияж.

Ранее красотка показала фото в купальнике цвета металлик похвасталась сексуальными формами показала фото, на котором она позировала в экстравагантном слитном купальнике цвета металлик с надписью Playboy и с огромным вырезом на животе.

Фанаты, как всегда, пришли в восторг от вида любимой модели.

Джерело: tsn.ua