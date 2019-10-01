Появились первые фото со свадьби Джастина Бибера и Хейли Болдуин



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Папарацци удалось подловить молодоженов перед церемонией, когда те приближались к катеру, на котором должны были прибыть в ресторан

Свадьбу известного поп-певца Джастина Бибера и его девушки модели Хейли Болдуин ждал не один миллион поклонников.

Более месяца назад в сети появились фото вероятных приглашений на церемонию бракосочетания звезд. И, как оказалось, они были реальными. Именно 30 сентября, Джастин и Хейли Бибер отпразднували свадьбу в Южной Каролине.

Виновники торжества сначала устроили коктейльную вечеринку на 36 человек в пятизвездочном отеле Montage Palmetto Bluff, куда пригласили самых близких друзей. Именно туда на частном самолете отправились их гости бизнесвумен Кайли Дженнер и певица Кэти Перри.

К роскошным апартаментам Джастин с женой (пара официально поженилась в июле 2018 года), готовились прибыть на небольших катерах, как и их гости.

Папарацци удалось подловить влюбленных перед прибытием в отель. На Джастине была белая рубашка и черные брюки, а вот его невеста выбрала не совсем традиционный образ, отдав предпочтение миниплатью молочного цвета.





Джерело: dailymail.co.uk