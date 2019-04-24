Тейлор Свифт, Наоми Кэмбелл и Эмилия Кларк: как выглядели звезды на гала-вечере Time 100 (фото)



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Звезды порадовали яркими образами на красной дорожке

В Нью-Йорке прошел гала-вечер в честь 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time. Ежегодное торжество собрало в Линкольн-центре известных актеров, музыкантов, моделей и тех, кто удостоился чести попасть в главную сотню года. Среди них - Тейлор Свифт в платье принцессы от J. Mendel, Эмилия Кларк, как всегда, в Dolce & Gabbana, Дуэйн Джонсон, Рами Малек, Бри Ларсон и другие звезды.

Ранее сообщалось, что журнал Time представил свой ежегодный список ста самых влиятельных людей планеты в категориях: «Лидеры», «Артисты», «Иконы», «Пионеры» и «Титаны»

Так в «Пионерах» заняла место звезда сериалов «Анатомия Грей» и «Убивая Еву» Сандра О, а еще модель Крисси Тейген.

Сандра О украсила одну из обложек Time

Среди «Артистов» отметили Дуэйна «Скалу» Джонсона, Эмилию Кларк, корейский бойзбенд BTS, Махершалу Али и Рами Малека.



