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    Тейлор Свифт, Наоми Кэмбелл и Эмилия Кларк: как выглядели звезды на гала-вечере Time 100 (фото)

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    instagram / redcarpetmood - Тейлор Свифт, Наоми Кэмбелл и Эмилия Кларк: как выглядели звезды на гала-вечере Time 100 (фото)
    instagram / redcarpetmood

    Звезды порадовали яркими образами на красной дорожке

    В Нью-Йорке прошел гала-вечер в честь 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time. Ежегодное торжество собрало в Линкольн-центре известных актеров, музыкантов, моделей и тех, кто удостоился чести попасть в главную сотню года. Среди них - Тейлор Свифт в платье принцессы от J. Mendel, Эмилия Кларк, как всегда, в Dolce & Gabbana, Дуэйн Джонсон, Рами Малек, Бри Ларсон и другие звезды.

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    Тейлор Свифт, Наоми Кэмбелл и Эмилия Кларк: как выглядели звезды на гала-вечере Time 100 (фото)
    Тейлор Свифт, Наоми Кэмбелл и Эмилия Кларк: как выглядели звезды на гала-вечере Time 100 (фото)
    Тейлор Свифт, Наоми Кэмбелл и Эмилия Кларк: как выглядели звезды на гала-вечере Time 100 (фото)
    Тейлор Свифт, Наоми Кэмбелл и Эмилия Кларк: как выглядели звезды на гала-вечере Time 100 (фото)
    instagram / redcarpetmood

    Ранее сообщалось, что журнал Time представил свой ежегодный список ста самых влиятельных людей планеты в категориях: «Лидеры», «Артисты», «Иконы», «Пионеры» и «Титаны»

    Так в «Пионерах» заняла место звезда сериалов «Анатомия Грей» и «Убивая Еву» Сандра О, а еще модель Крисси Тейген.

    Сандра О украсила одну из обложек Time

    Среди «Артистов» отметили Дуэйна «Скалу» Джонсона, Эмилию Кларк, корейский бойзбенд BTS, Махершалу Али и Рами Малека.

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