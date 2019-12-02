Стало известно, за сколько украинские звезды готовы выступать в России на Новый год



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Самые дорогие украинские артисты берут за концерты в Москве солидные суммы

Сколько стоит истинный патриотизм украинских звезд

Многие украинские звезды не отказались от гастролей в стране-агрессоре России, однако и цены за выступления требуют не маленькие.Об этом сообщает «Апостроф».

Московское концертное агентство Proconcert отметило, что в случае приглашения, некоторым артистам необходимо оплатить дорогу и выполнить райдер (список бытовых требований артистов, которые нужно выполнить принимающей стороне, - ред.). Некоторые звезды добираются за свой счет, некоторые просят оплатить бизнес-класс при перелете, при этом труппу везут в эконом. Стоимость выступления варьируется от 7 до 30 000 евро.

Небольшая сумма для выступления

За сравнительно небольшую сумму (до 10 000 долларов) можно группу «Никита» - за 7000 евро; Еву Бушмину (бывшую участницу группы «Виа Гра») - по 4 тысяч евро (на выезде будут 6 человек, все летят в эконом-классе) группу «Горячий Шоколад» - 8000 евро (из Киева, на выезде 5 человек).

Средний счет

В средней ценовой категории заказывают на корпоратив группу «Время и стекло» по 20 000 долларов, Тина Кароль - по 15 000 евро, Гарика Кричевского - по 15 000 евро (из Киева, на выезде 8 человек), Надежда Мейхер-Грановская (бывшую участницу группы «Виа Гра») - от 10 000 евро.

Дорогие артисты

Самые дорогие украинские артисты берут за концерты в Москве солидные суммы без учета бытового райдера. Например, 30 000 евро можно Андрея Данилко в образе Верки Сердючки, Ивана Дорна за 40000 евро, Макса Барских с коллективом 13 человек - от 30 000 евро, Ани Лорак с коллективом 17 человек - от 45 000 евро, Quest Pistols Show - 50000 долларов (на выезде 6 человек: 3 летят в бизнес-классе, 3 - в эконом), Светлану Лободу - от 70 000 евро (на сцене 10 человек), Потапа и Настю Каменских - от 40 000 евро, с учетом трансфера с Киев и пребывания в Москве (цены указаны на сайте агентства).