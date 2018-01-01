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    Фуркад та Макаряйнен лідирують у загальному заліку Кубка світу з біатлону перед Олімпіадою-2018

    Українські біатлоністи позиція майже не втратили
    У Антгольці мас-стартами серед жінок і чоловіків завершився шостоий етап Кубка світу з біатлону. У жіночій гонці серед українських біатлоністок найвище піднялась Валентина Семеренко – 12-е місце, а Юлія Джима і Віта Семеренко не потрапили в топ-20. Кайса Макаряйнен виграла гонку масс-старту і продовжує у загальному заліку Кубка світу серед
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    • Сьогодні, 17:14
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    Мартен Фуркад. Фото: Getty Images
    Мартен Фуркад. Фото: Getty Images

    Українські біатлоністи позиція майже не втратили

    У Антгольці мас-стартами серед жінок і чоловіків завершився шостоий етап Кубка світу з біатлону.

    У жіночій гонці серед українських біатлоністок найвище піднялась Валентина Семеренко – 12-е місце, а Юлія Джима і Віта Семеренко не потрапили в топ-20.

    Кайса Макаряйнен виграла гонку масс-старту і продовжує у загальному заліку Кубка світу серед жінок.

    Чоловіча збірна України не змогла пробитися для участі в гонці мас-старту.

    Мартен Фуркад продовжує лідирувати у загальному заліку Кубка світу серед чоловіків після перемоги в гонці мас-старту.

    Пропонуємо оновлений рейтинг загального заліку у жінок та чоловіків та загальний залік гонок мас-старту.

    Загальний залік у жінок

    1. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) - 592
    2. Анастасія Кузьміна (Словаччина) - 577
    3. Доротея Вірер (Італія) - 525
    4. Лаура Дальмаєр (Німеччина) – 490
    5. Дар’я Домрачева (Білорусь) - 436
    …10. Віта Семеренко (Україна) – 377
    ...14. Валентина Семеренко (Україна) - 326
    …16. Юлія Джима (Україна) - 325
    …32. Анастасія Меркушина (Україна) - 152
    …42. Олена Підгрушна (Україна) - 96
    …46. Ірина Варвинець (Україна) - 84

    Залік гонок мас-старту у жінок

    1. Лаура Дальмаєр (Німеччина) – 142
    2. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) – 133
    3. Анастасія Кузьміна (Словаччина) – 81
    4. Ірина Кривко (Білорусь) – 70
    5. Марте Олсбю (Норвегія) – 69
    ...10. Юлія Джима (Україна) – 59
    …13. Віта Семеренко (Україна) – 55
    …14. Валентина Семеренко (Україна) – 54
    …24. Анастасія Меркушина (Україна) – 29

    Загальний залік у чоловіків

    1. Мартен Фуркад (Франція) - 834
    2. Йоганнес Бьо (Норвегія) - 780
    3. Яков Фак (Словенія) - 467
    4. Антон Шипулін (Росія) - 460
    5. Арнд Пайффер (Німеччина) - 443
    …33. Дмитро Підручний (Україна) - 126
    …40. Артем Прима (Україна) - 91
    …63. Володимир Сємаков (Україна) - 34
    …74. Сергій Семенов (Україна) - 17
    …78. Руслан Ткаленко (Україна) - 10

    Залік гонок мас-старту у чоловіків

    1. Мартен Фуркад (Франція) – 174
    2. Йоганнес Бьо (Норвегія) – 152
    3. Тар’єй Бьо (Норвегія) – 124
    4. Антон Шипулін (Росія) – 101
    5. Бенедікт Долль (Німеччина) – 98

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