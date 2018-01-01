Фуркад та Макаряйнен лідирують у загальному заліку Кубка світу з біатлону перед Олімпіадою-2018

Українські біатлоністи позиція майже не втратили

У Антгольці мас-стартами серед жінок і чоловіків завершився шостоий етап Кубка світу з біатлону. У жіночій гонці серед українських біатлоністок найвище піднялась Валентина Семеренко – 12-е місце, а Юлія Джима і Віта Семеренко не потрапили в топ-20. Кайса Макаряйнен виграла гонку масс-старту і продовжує у загальному заліку Кубка світу серед