Фуркад та Макаряйнен лідирують у загальному заліку Кубка світу з біатлону перед Олімпіадою-2018
- Сьогодні, 17:14
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Розсилка
Українські біатлоністи позиція майже не втратили
У Антгольці мас-стартами серед жінок і чоловіків завершився шостоий етап Кубка світу з біатлону.
У жіночій гонці серед українських біатлоністок найвище піднялась Валентина Семеренко – 12-е місце, а Юлія Джима і Віта Семеренко не потрапили в топ-20.
Кайса Макаряйнен виграла гонку масс-старту і продовжує у загальному заліку Кубка світу серед жінок.
Чоловіча збірна України не змогла пробитися для участі в гонці мас-старту.
Мартен Фуркад продовжує лідирувати у загальному заліку Кубка світу серед чоловіків після перемоги в гонці мас-старту.
Пропонуємо оновлений рейтинг загального заліку у жінок та чоловіків та загальний залік гонок мас-старту.
Загальний залік у жінок
1. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) - 592
2. Анастасія Кузьміна (Словаччина) - 577
3. Доротея Вірер (Італія) - 525
4. Лаура Дальмаєр (Німеччина) – 490
5. Дар’я Домрачева (Білорусь) - 436
…10. Віта Семеренко (Україна) – 377
...14. Валентина Семеренко (Україна) - 326
…16. Юлія Джима (Україна) - 325
…32. Анастасія Меркушина (Україна) - 152
…42. Олена Підгрушна (Україна) - 96
…46. Ірина Варвинець (Україна) - 84
Залік гонок мас-старту у жінок
1. Лаура Дальмаєр (Німеччина) – 142
2. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) – 133
3. Анастасія Кузьміна (Словаччина) – 81
4. Ірина Кривко (Білорусь) – 70
5. Марте Олсбю (Норвегія) – 69
...10. Юлія Джима (Україна) – 59
…13. Віта Семеренко (Україна) – 55
…14. Валентина Семеренко (Україна) – 54
…24. Анастасія Меркушина (Україна) – 29
Загальний залік у чоловіків
1. Мартен Фуркад (Франція) - 834
2. Йоганнес Бьо (Норвегія) - 780
3. Яков Фак (Словенія) - 467
4. Антон Шипулін (Росія) - 460
5. Арнд Пайффер (Німеччина) - 443
…33. Дмитро Підручний (Україна) - 126
…40. Артем Прима (Україна) - 91
…63. Володимир Сємаков (Україна) - 34
…74. Сергій Семенов (Україна) - 17
…78. Руслан Ткаленко (Україна) - 10
Залік гонок мас-старту у чоловіків
1. Мартен Фуркад (Франція) – 174
2. Йоганнес Бьо (Норвегія) – 152
3. Тар’єй Бьо (Норвегія) – 124
4. Антон Шипулін (Росія) – 101
5. Бенедікт Долль (Німеччина) – 98