Операція «Карфаген». Суд арештував Івахненко

ВАКС частково задовольнив клопотання САП: прокурор просив визначити для «Музи» 50 млн грн застави, однак суд зменшив суму до 20 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко, яка фігурує у матеріалах операції «Карфаген» під псевдонімом «Муза». Суд відправив підозрювану під варту з можливістю внесення 20 млн грн застави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію засідання.

Перед оголошенням рішення Івахненко дала пояснення суду. Вона підтвердила, що знайома із Сергієм Кропивою, який у матеріалах справи фігурує під псевдонімом «Канцлер». Водночас підозрювана заявила, що нічого не знає про існування злочинної організації та заперечила свою причетність до неї. На запитання судді, чи проживала вона спільно з Кропивою, Івахненко утрималася від відповіді.

Підозрювана також пояснила, чому напередодні затримання опинилася у Львові. За її словами, вона прямувала до Одеси, а до Львова приїхала на один день. Івахненко пояснила, що як аспірантка мала їхати до Одеси, аби заповнити журнали.

Івахненко розповіла, що її затримали на залізничному вокзалі четверо співробітників НАБУ. Під час затримання у неї вилучили мобільний телефон.

За словами підозрюваної, дорогою до ізолятора тимчасового тримання вона просила доставити її до медичного закладу, щоб зробити флюорографію. Однак медзаклади, до яких її намагалися доставити, на той момент не працювали, тому Івахненко повезли до ІТТ.

Також Івахненко заявила, що їй пропонували укласти угоду зі слідством. Вона переконувала суд, що не вчиняла інкримінованих їй злочинів.

Сторона обвинувачення під час засідання навела свою версію перебування Івахненко на Львівщині. Прокурор САП заявив, що перед появою Івахненко у Львові вона та Кропива разом відпочивали у Львівській області.

Окремо прокурор прокоментував фотографію сейфа з готівкою, яка набула розголосу після викриття справи. Напередодні лунали твердження, що гроші на відомому фото нібито стосувалися іншого кримінального провадження. Прокурор САП це спростував і заявив, що ці кошти стосуються саме операції «Карфаген».

За версією обвинувачення, Сергій Кропива за участю Івахненко із серпня до вересня 2025 року організував легалізацію та відмивання 21,6 млн грн. Кошти, як стверджує сторона обвинувачення, зокрема використовували для придбання нерухомості у Києві та Одесі.

Івахненко у матеріалах слідства фігурує як «Муза», а Кропива – як «Канцлер». Загалом НАБУ та САП заявили про викриття п'ятьох учасників злочинної організації. За версією правоохоронців, її учасники систематично отримували неправомірну вигоду за невтручання у діяльність мережі шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн.

Раніше ВАКС відправив Сергія Кропиву під варту до 2 листопада з альтернативою застави у розмірі 120 млн грн. САП просила встановити для нього заставу у 200 млн грн. Кропива своєї вини не визнав.