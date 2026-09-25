Україна увійшла до топ-10 країн світу за популярністю криптовалют

Україна посіла сьоме місце у світовому індексі прийняття криптовалют за 2026 рік, піднявшись на одну позицію порівняно з попереднім рейтингом

Україна посіла сьоме місце серед країн світу за рівнем прийняття криптовалют у новому Global Crypto Adoption Index 2026 від аналітичної компанії Chainalysis. Дослідження охоплює період із 1 липня 2025 року до 30 червня 2026 року. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Incrypted.

Які показники враховували

Цьогоріч Chainalysis змінила методологію розрахунку індексу. Рейтинг враховує чотири основні складові: обсяги використання криптосервісів, внутрішні P2P-операції, транскордонні перекази та обсяги криптоактивів, що зберігаються ончейн.

За окремими показниками Україна посіла восьме місце за активністю криптосервісів та ончейн-балансами. Водночас за внутрішньою P2P-активністю та транскордонними потоками країна посіла шосте місце.

Хто випередив Україну

До першої шістки рейтингу увійшли Бразилія, США, Нігерія, Японія, Південна Корея та Індія. Україна розташувалася на сьомій позиції, випередивши Таїланд, Південну Африку та Канаду.

Топ-10 країн за рівнем прийняття криптоактивів скриншот Chainalysis

У попередньому рейтингу Chainalysis Україна посіла восьме місце, однак компанія зазначає, що пряме порівняння результатів між роками має обмеження через зміну методології.

Chainalysis також повідомила, що попри падіння світової капіталізації криптовалют приблизно на 50% протягом досліджуваного періоду, загальна криптоекономічна активність скоротилася лише на 1,6% – до $9,4 трлн.

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