Американець купив занедбане місто і живе там сам

Андервуд хоче зберегти історичну атмосферу Серро-Гордо та водночас зробити його місцем для туристів

Місто-привид вартувало $1,4 млн

Американець Брент Андервуд 2018 року купив занедбане шахтарське містечко Серро-Гордо в Каліфорнії за $1,4 млн. Спочатку він планував перетворити його на туристичний об’єкт, однак відновлення виявилося значно складнішим, ніж він очікував. Як інформує «Главком», про це повідомляє Daily Mail.

Зараз 39-річний чоловік живе на території міста фактично сам. В інтерв’ю він розповів, як це – мешкати в покинутому поселенні та поступово повертати його до життя.

Андервуд зізнається, що самотність його не обтяжує.

«Я завжди був трохи інтровертом, тому самотність мене не дуже турбує. У будь-якому напрямку на десятки миль у мене немає сусідів, а це означає, що куди б я не подивився – всюди на мене чекає пригода. Мені це подобається», – розповів він.

За його словами, життя далеко від інших людей має й свої переваги. Тут немає постійного міського шуму, а через відсутність світлового забруднення вночі добре видно зорі.

«Я набагато сильніше відчуваю зв’язок із природою та власними думками, відколи живу тут. Мені ніколи не бракує справ, і навіть через шість років я відчуваю, що лише починаю пізнавати це місце», – сказав чоловік.

Як Брент Андервуд знайшов занедбане місто

Ідея придбати Серро-Гордо спочатку була жартом. Друг Андервуда надіслав йому оголошення про продаж міста посеред ночі.

«Він надіслав оголошення з повідомленням: «Ха-ха, це може бути твоїм наступним проєктом». Вранці я прокинувся, вивчив усе, що міг, про це місто і забронював квиток, щоб побачити його», – згадує американець.

До цього Андервуд уже займався реконструкцією старого вікторіанського будинку XIX століття в Остіні, штат Техас, який він перетворив на готель типу bed-and-breakfast. Тому чоловік шукав новий проєкт.

Перше враження від Серро-Гордо переконало його придбати місто.

«Фотографії не могли підготувати мене до того, яким буде Серро-Гордо. Дорога сюди піднімається майже на 5000 футів у гори – це були такі суворі гори, яких я ніколи не бачив, коли ріс у Флориді», – розповів він.

За його словами, після довгої поїздки останній поворот відкриває вид на місто з будівлями, які мають такий вигляд, ніби час у них зупинився у XIX столітті.

Що залишилося від міста

У період найбільшого розквіту, у 1880-х роках, у Серро-Гордо проживали кілька тисяч людей, а кількість будівель перевищувала сотню. Згодом більшість із них зникла через пожежі, погодні умови та перебудову.

Коли Андервуд придбав місто, там залишалося близько 20 будівель, причому всі вони перебували в різному стані.

«Там було чотири чи п’ять будиночків XIX століття, але їх могло перекинути сильним вітром», – розповів він.

Серед збережених споруд – старий магазин, який власник перетворив на музей, колишній бордель, церква, кінотеатр, гуртожиток для робітників і так званий будинок підйомної машини.

Всередині останнього розташована головна шахта Union Mine – стовбур завглибшки близько 900 футів, тобто приблизно 274 метри.

Готель з вісьмома будиночками

Андервуд хоче зберегти історичну атмосферу Серро-Гордо та водночас зробити його місцем для туристів. Його план передбачає готель із вісьмома окремими будиночками для оренди, а також ресторан і бар.

«План завжди полягав у тому, щоб зберегти історію цього місця і додати можливість для людей залишатися тут на ніч», – пояснив американець.

Поки що він поступово укріплює будівлі, щоб вони не зруйнувалися. Робота виявилася складнішою, ніж чоловік очікував, а одним із найбільших ударів стала пожежа.

Коли відновлення готелю майже завершили, електрична пожежа знищила будівлю. Андервуду довелося починати роботу практично з нуля.

Життя в ізольованому містечку також змусило його опанувати нові навички.

«Відтоді як я переїхав сюди, мені через необхідність довелося навчитися десятків нових речей. Переважно я навчився краще планувати. Якщо ти забув якусь деталь, найближчий нормальний будівельний магазин розташований за дві години їзди. Ти не можеш просто збігати дорогою й щось купити», – розповів Андервуд.

Він розраховує завершити готель приблизно протягом наступного року. А поки Серро-Гордо вже можна відвідати під час одноденних поїздок.

«Я хочу, щоб люди могли побачити природу тут. Вона неймовірно красива», – сказав власник.

Раніше громадянин США Джейсон Лі Бекквіт придбав закинуте іспанське село Сальто-де-Кастро в провінції Самора за €310 тисяч. Американець має намір перетворити його на туристично-житловий комплекс.