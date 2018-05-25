На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата

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@boitoiroi

Народный избранник Рой Роджерс Линкевичс решил прийти в парламент в экстравагантном виде, чтобы высказать свое мнение о гомосексуалистах

19-летний Рой Роджерс Линкевичс, который пришел в парламент на высоких каблуках, при этом на голове у парня был парик. Такое решение он принял в связи с тем, чтобы заявить о проблемах людей с нетрадиционной ориентацией в Латвии.

По его словам, представители секс-меньшинств в Латвии должны иметь те же права, что и остальные жители страны.

«Я надел серый костюм, как те должностные лица, которые лишили меня прав на создание семьи в Латвии. Изменена конституция, в которой уточняется, что брак - это союз между женщиной и мужчиной», - отметил молодой человек.

Также парень заявил, что является открытым геем, и его сердце уже занято. «Свои отношения я не скрываю, но и не демонстрирую», - сказал Рой.

Свои взглядами на проблемы секс-меньшинств парень делится также и в соцсетях. На аккаунт в Instagram подписано почти 10 тыс. человек.

Интересно, что в Латвии в рамках проекта «Молодежный сейм» каждый может попробовать себя в роли депутата. Такую возможность Сейм предоставляет молодым людям уже на протяжении восьми лет. Мероприятие «Молодежный сейм» проходит ежегодно. А чтобы стать депутатами, подростки и молодые люди приглашаются принять участие в виртуальных выборах на интернет-платформе.

Джерело: http://www.mixnews.lv