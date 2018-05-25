  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата

    • Розсилка
    @boitoiroi - На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    @boitoiroi

    Народный избранник Рой Роджерс Линкевичс решил прийти в парламент в экстравагантном виде, чтобы высказать свое мнение о гомосексуалистах

    19-летний Рой Роджерс Линкевичс, который пришел в парламент на высоких каблуках, при этом на голове у парня был парик. Такое решение он принял в связи с тем, чтобы заявить о проблемах людей с нетрадиционной ориентацией в Латвии.

    По его словам, представители секс-меньшинств в Латвии должны иметь те же права, что и остальные жители страны.

    «Я надел серый костюм, как те должностные лица, которые лишили меня прав на создание семьи в Латвии. Изменена конституция, в которой уточняется, что брак - это союз между женщиной и мужчиной», - отметил молодой человек.

    Также парень заявил, что является открытым геем, и его сердце уже занято. «Свои отношения я не скрываю, но и не демонстрирую», - сказал Рой.

    Свои взглядами на проблемы секс-меньшинств парень делится также и в соцсетях. На аккаунт в Instagram подписано почти 10 тыс. человек.

    1 з 32
    на весь екран згорнути
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата
    На каблуках и с макияжем: шокирующие фото молодого депутата

    Интересно, что в Латвии в рамках проекта «Молодежный сейм» каждый может попробовать себя в роли депутата. Такую возможность Сейм предоставляет молодым людям уже на протяжении восьми лет. Мероприятие «Молодежный сейм» проходит ежегодно. А чтобы стать депутатами, подростки и молодые люди приглашаются принять участие в виртуальных выборах на интернет-платформе. 

    Джерело: http://www.mixnews.lv

    Читайте також
    мода и красота фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ