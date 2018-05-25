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    Открылся «Фестиваль плавающих клумб». Эффектные фото

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    Фестиваль плавающих клумб - Открылся «Фестиваль плавающих клумб». Эффектные фото
    Фестиваль плавающих клумб

    Черепашки, лебеди и женские фигуры украсили водоем в парке «Орлятко»

    24 мая в киевском парке «Орлятко» состоялось торжественное открытие «Фестиваля плавающих клумб». Специально ко Дню Киева 10 уникальных дизайнерских клумб стали украшением парка.

    В прошлом году был проведен первый такой фестиваль в парке «Победа», и это стало доброй ежегодной традицией от КО «Киевзеленстрой».

    «Плавающие клумбы – импровизированные островки, которые засажены декоративными растениями, в последнее время приобрели небывалую популярность. Необычные цветники, дрейфующие по водной глади или зафиксированные на определенном месте, признаны мировым трендом ландшафтного дизайна», – отметила и.о. генерального директора КО «Киевзеленстрой» Наталья Белоусова.

    Фестиваль продлится две недели. Кроме эстетической красоты, такие клумбы имеют ряд преимуществ: они служат фильтром, который очищает водоем и не дает разрастаться водорослям. При создании клумб использовали инертные материалы. Для высадки цветов использовали торфяную смесь. Кроме того, закреплен гнет (ткань, которая хорошо впитывает влагу) для лучшей подачи воды к цветам. В офррмлении клумб использовались сорта цветов бегония, колеус, петунии, цинерарии, арегатум и др.

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    Открылся «Фестиваль плавающих клумб». Эффектные фото
    Открылся «Фестиваль плавающих клумб». Эффектные фото
    Открылся «Фестиваль плавающих клумб». Эффектные фото
    Открылся «Фестиваль плавающих клумб». Эффектные фото
    Открылся «Фестиваль плавающих клумб». Эффектные фото
    Открылся «Фестиваль плавающих клумб». Эффектные фото
    Открылся «Фестиваль плавающих клумб». Эффектные фото
    Открылся «Фестиваль плавающих клумб». Эффектные фото
    Открылся «Фестиваль плавающих клумб». Эффектные фото
    Открылся «Фестиваль плавающих клумб». Эффектные фото
    Открылся «Фестиваль плавающих клумб». Эффектные фото

    Во время открытия были определены победители в номинациях: «Изящный дизайн» – КП СЗН Голосеевского района, «Инициативность» – КП СЗН Соломенского района, «Креативность» – КП СЗН Деснянского района. «Приз зрительских симпатий» получит клумба района, которая наберет больше всего голосов.

    Джерело: segodnya.ua

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