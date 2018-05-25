Открылся «Фестиваль плавающих клумб». Эффектные фото

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Фестиваль плавающих клумб

Черепашки, лебеди и женские фигуры украсили водоем в парке «Орлятко»

24 мая в киевском парке «Орлятко» состоялось торжественное открытие «Фестиваля плавающих клумб». Специально ко Дню Киева 10 уникальных дизайнерских клумб стали украшением парка.

В прошлом году был проведен первый такой фестиваль в парке «Победа», и это стало доброй ежегодной традицией от КО «Киевзеленстрой».

«Плавающие клумбы – импровизированные островки, которые засажены декоративными растениями, в последнее время приобрели небывалую популярность. Необычные цветники, дрейфующие по водной глади или зафиксированные на определенном месте, признаны мировым трендом ландшафтного дизайна», – отметила и.о. генерального директора КО «Киевзеленстрой» Наталья Белоусова.

Фестиваль продлится две недели. Кроме эстетической красоты, такие клумбы имеют ряд преимуществ: они служат фильтром, который очищает водоем и не дает разрастаться водорослям. При создании клумб использовали инертные материалы. Для высадки цветов использовали торфяную смесь. Кроме того, закреплен гнет (ткань, которая хорошо впитывает влагу) для лучшей подачи воды к цветам. В офррмлении клумб использовались сорта цветов бегония, колеус, петунии, цинерарии, арегатум и др.

Во время открытия были определены победители в номинациях: «Изящный дизайн» – КП СЗН Голосеевского района, «Инициативность» – КП СЗН Соломенского района, «Креативность» – КП СЗН Деснянского района. «Приз зрительских симпатий» получит клумба района, которая наберет больше всего голосов.

Джерело: segodnya.ua