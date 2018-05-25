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    Участница шоу «Від пацанки до панянки» стала востребованной моделью

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    Дина Абу Зейтер - Участница шоу «Від пацанки до панянки» стала востребованной моделью
    Дина Абу Зейтер

    Украинское реалити меняет жизнь своих участников

    И ярким примером этого является Дина Абу Зейтер. Она – полиглот, свободно говорит на четырех языках. Но вместо того чтобы развивать свои способности, начала употреблять наркотики. Чтобы покончить с этой зависимостью, Дина пришла на реалити Нового канала.

     В первый же день другие участницы прозвали ее «НЛО» за непохожесть с ними, оскорбляли и периодически били. Но это не сломило Дину – она попала в тройку финалисток третьего сезона. А после проекта начала карьеру фотомодели.

     «Предложения о сотрудничестве посыпались сразу же после второго выпуска в эфире Нового канала. Сначала я соглашалась почти на все, потому что это было мне в новинку. Сейчас я уже отбираю. Если мне нравится идея фотографа – с радостью сотрудничаю с ним», - отметила Дина.

     Более того, Дина начала сотрудничать также с украинскими дизайнерами – Кристиной Бобковой, Марией Москаленко, Ксенией Шнайдер и др. Кстати, фото Дины в одежде Ксении Шнайдер недавно опубликовали в Vogue.

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    Участница шоу «Від пацанки до панянки» стала востребованной моделью
    Участница шоу «Від пацанки до панянки» стала востребованной моделью
    Участница шоу «Від пацанки до панянки» стала востребованной моделью
    Участница шоу «Від пацанки до панянки» стала востребованной моделью
    Участница шоу «Від пацанки до панянки» стала востребованной моделью
    Участница шоу «Від пацанки до панянки» стала востребованной моделью
    Участница шоу «Від пацанки до панянки» стала востребованной моделью

     «Кайфую от процесса фотосъемки, а загорелась этим на «Від пацанки до панянки». Параллельно учусь на заочном в юридической академии, на психолога. И хочу работать по специальности»,- рассказала Дина.

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