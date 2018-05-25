Участница шоу «Від пацанки до панянки» стала востребованной моделью

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Дина Абу Зейтер

Украинское реалити меняет жизнь своих участников

И ярким примером этого является Дина Абу Зейтер. Она – полиглот, свободно говорит на четырех языках. Но вместо того чтобы развивать свои способности, начала употреблять наркотики. Чтобы покончить с этой зависимостью, Дина пришла на реалити Нового канала.

В первый же день другие участницы прозвали ее «НЛО» за непохожесть с ними, оскорбляли и периодически били. Но это не сломило Дину – она попала в тройку финалисток третьего сезона. А после проекта начала карьеру фотомодели.

«Предложения о сотрудничестве посыпались сразу же после второго выпуска в эфире Нового канала. Сначала я соглашалась почти на все, потому что это было мне в новинку. Сейчас я уже отбираю. Если мне нравится идея фотографа – с радостью сотрудничаю с ним», - отметила Дина.

Более того, Дина начала сотрудничать также с украинскими дизайнерами – Кристиной Бобковой, Марией Москаленко, Ксенией Шнайдер и др. Кстати, фото Дины в одежде Ксении Шнайдер недавно опубликовали в Vogue.

«Кайфую от процесса фотосъемки, а загорелась этим на «Від пацанки до панянки». Параллельно учусь на заочном в юридической академии, на психолога. И хочу работать по специальности»,- рассказала Дина.