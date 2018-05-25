Опубликованные яркие фото с главной фан-зоны столицы

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Фан-зона на Крещатике

На Крещатике открыли главную фан-зону финала Лиги чемпионов

Киев на ближайшие дни становится футбольной столицей Европы. На стадионе «Динамо» уже состоялся финал женской Лиги чемпионов, а на Крещатике заработала главная фан-зона мужского финала.

Именно здесь проводятся конкурсы от спонсоров Лиги чемпионов и турниры с участием легенд футбола. А также, именно здесь, выставлены трофеи Лиги чемпионов. С ними можно сделать фото и взять автограф у звезд футбола.

Торжественно открыл фан-зону мэр Киева Виталий Кличко. Он дал старт «Фестивалю чемпионов». Также городской голова дал старт «Чемпионату равных». Это турнир, в котором принимают участие команды бездомных. Матч проходит в рамках компании УЕФА «EqualGame».

Всего в городе обустроены четыре большие территории для болельщиков. В парке Шевченко будут собираться гости из Англии, на Софийской площади - испанцы. А в субботу на Контрактовой, все желающие смогут посмотреть трансляцию решающей игры, так как фан-зона на Крещатике закроется за полтора часа до финала. Экран там будет размером 9 на16 метров, а сама площадь способна вместить 15 тыс. человек.

Главную улицу столицы перекроют 26-го мая до Бессарабской площади. Кроме того, ограничение движения будет на бульварах Шевченко и Леси Украинский, улицах Коновальца, Большой Васильковской и Льва Толстого.

Джерело: radiosvoboda.org