Лиам Хемсворт впервые прокомментировал расставание с бисексуальной Майли Сайрус: лучшие фото пары



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Считается, что причиной разрыва стала ярко проявляющаяся бисексуальность певицы

На днях знаменитая пара Майли Сайрус и Лиама Хемсворта рассталась. В сети начали появляться эксклюзивные фотографии и подробности неудачного брака.

На днях Хемсворт решить прояснить ситуацию, выложив новый пост в Инстаграме.

«Привет! Просто хотел сказать, что мы с Майли недавно расстались, и я желаю ей только здоровья и счастья на ее пути. Это личное, и я не давал и не дам никаких комментариев никаким журналистам. Любые цитаты, которые мне приписывают, – неправда. Всем мира и любви», – написал Лиам, который женился на Майли в конце 2018-го года

Майли, которую застали за поцелуями с девушкой за день до сообщения о расставании с супругом, также не делает никаких заявлений.



