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    Фото

    Лиам Хемсворт впервые прокомментировал расставание с бисексуальной Майли Сайрус: лучшие фото пары

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    Майли Сайрус и Лиам Хемсворт - Лиам Хемсворт впервые прокомментировал расставание с бисексуальной Майли Сайрус: лучшие фото пары
    Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

    Считается, что причиной разрыва стала ярко проявляющаяся бисексуальность певицы

    На днях знаменитая пара Майли Сайрус и Лиама Хемсворта рассталась. В сети начали появляться эксклюзивные фотографии и подробности неудачного брака.

    На днях Хемсворт решить прояснить ситуацию, выложив новый пост в Инстаграме.

    «Привет! Просто хотел сказать, что мы с Майли недавно расстались, и я желаю ей только здоровья и счастья на ее пути. Это личное, и я не давал и не дам никаких комментариев никаким журналистам. Любые цитаты, которые мне приписывают, – неправда. Всем мира и любви», – написал Лиам, который женился на Майли в конце 2018-го года

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    Лиам Хемсворт впервые прокомментировал расставание с бисексуальной Майли Сайрус: лучшие фото пары
    Лиам Хемсворт впервые прокомментировал расставание с бисексуальной Майли Сайрус: лучшие фото пары
    Лиам Хемсворт впервые прокомментировал расставание с бисексуальной Майли Сайрус: лучшие фото пары
    Лиам Хемсворт впервые прокомментировал расставание с бисексуальной Майли Сайрус: лучшие фото пары
    Лиам Хемсворт впервые прокомментировал расставание с бисексуальной Майли Сайрус: лучшие фото пары
    Лиам Хемсворт впервые прокомментировал расставание с бисексуальной Майли Сайрус: лучшие фото пары
    Лиам Хемсворт впервые прокомментировал расставание с бисексуальной Майли Сайрус: лучшие фото пары
    Лиам Хемсворт впервые прокомментировал расставание с бисексуальной Майли Сайрус: лучшие фото пары
    Лиам Хемсворт впервые прокомментировал расставание с бисексуальной Майли Сайрус: лучшие фото пары
    Лиам Хемсворт впервые прокомментировал расставание с бисексуальной Майли Сайрус: лучшие фото пары
    Лиам Хемсворт впервые прокомментировал расставание с бисексуальной Майли Сайрус: лучшие фото пары
    Лиам Хемсворт впервые прокомментировал расставание с бисексуальной Майли Сайрус: лучшие фото пары
    Лиам Хемсворт впервые прокомментировал расставание с бисексуальной Майли Сайрус: лучшие фото пары
    Лиам Хемсворт впервые прокомментировал расставание с бисексуальной Майли Сайрус: лучшие фото пары
    Лиам Хемсворт впервые прокомментировал расставание с бисексуальной Майли Сайрус: лучшие фото пары
    Лиам Хемсворт впервые прокомментировал расставание с бисексуальной Майли Сайрус: лучшие фото пары
    Лиам Хемсворт впервые прокомментировал расставание с бисексуальной Майли Сайрус: лучшие фото пары

    Майли, которую застали за поцелуями с девушкой за день до сообщения о расставании с супругом, также не делает никаких заявлений.

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