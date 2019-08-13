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    Жизнь

    Скандал на конкурсе «Мисс Украина 2019»: пластический хирург «проинспектировал» пышный бюст участницы

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    <p>Марина Киосе</p> <p>instagram.com/marinakiose/</p> - Скандал на конкурсе «Мисс Украина 2019»: пластический хирург «проинспектировал» пышный бюст участницы

    Марина Киосе

    instagram.com/marinakiose/

    За главный приз – корону и титул главной красавицы Украины – будут бороться 25 участниц.

    Вокруг конкурса красоты «Мисс Украина 2019» бурлят нешуточные страсти. В этом году участницы впервые подвергались осмотру пластического хирурга, так как пользователи сети заподозрили неладное с одной из конкурсанток.

    Возникли вопросы по поводу «натуральности» груди 23-летней Марины Киосе. По мнению интернет-пользователей, при ее хрупком телосложении такое встречается крайне редко. Это может свидетельствовать о хирургическом вмешательстве, что совершенно недопустимо в подобном конкурсе. Напомним, бороться за титут «главной красавицы», по условиям конкурса, могут только те девушки, которые не перекраивались пластическим хирургом.

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    Скандал на конкурсе «Мисс Украина 2019»: пластический хирург «проинспектировал» пышный бюст участницы
    Скандал на конкурсе «Мисс Украина 2019»: пластический хирург «проинспектировал» пышный бюст участницы
    Скандал на конкурсе «Мисс Украина 2019»: пластический хирург «проинспектировал» пышный бюст участницы
    Скандал на конкурсе «Мисс Украина 2019»: пластический хирург «проинспектировал» пышный бюст участницы
    Скандал на конкурсе «Мисс Украина 2019»: пластический хирург «проинспектировал» пышный бюст участницы
    Скандал на конкурсе «Мисс Украина 2019»: пластический хирург «проинспектировал» пышный бюст участницы
    Скандал на конкурсе «Мисс Украина 2019»: пластический хирург «проинспектировал» пышный бюст участницы
    Скандал на конкурсе «Мисс Украина 2019»: пластический хирург «проинспектировал» пышный бюст участницы
    Скандал на конкурсе «Мисс Украина 2019»: пластический хирург «проинспектировал» пышный бюст участницы
    Скандал на конкурсе «Мисс Украина 2019»: пластический хирург «проинспектировал» пышный бюст участницы
    Скандал на конкурсе «Мисс Украина 2019»: пластический хирург «проинспектировал» пышный бюст участницы
    Скандал на конкурсе «Мисс Украина 2019»: пластический хирург «проинспектировал» пышный бюст участницы
    Скандал на конкурсе «Мисс Украина 2019»: пластический хирург «проинспектировал» пышный бюст участницы
    Скандал на конкурсе «Мисс Украина 2019»: пластический хирург «проинспектировал» пышный бюст участницы
    Скандал на конкурсе «Мисс Украина 2019»: пластический хирург «проинспектировал» пышный бюст участницы
    instagram.com/marinakiose/

    Чтобы развеять или подтвердить сомнения, организаторы конкурса решили провести консультацию с известным пластическим хирургом Дмитрием Слоссером, который и произвел осмотр Марины. Пройдя осмотр у специалиста, девушка допущена к участию в конкурсе «Мисс Украина 2019». По результатам проверки, ее грудь почти четвертого размера, полностью натуральна, что бывает крайне редко у девушек с таким хрупким телосложением.

    Финал конкурса красоты состоится 12 сентября во Дворце «Украина».  

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