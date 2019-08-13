Скандал на конкурсе «Мисс Украина 2019»: пластический хирург «проинспектировал» пышный бюст участницы



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Марина Киосе instagram.com/marinakiose/

За главный приз – корону и титул главной красавицы Украины – будут бороться 25 участниц.

Вокруг конкурса красоты «Мисс Украина 2019» бурлят нешуточные страсти. В этом году участницы впервые подвергались осмотру пластического хирурга, так как пользователи сети заподозрили неладное с одной из конкурсанток.

Возникли вопросы по поводу «натуральности» груди 23-летней Марины Киосе. По мнению интернет-пользователей, при ее хрупком телосложении такое встречается крайне редко. Это может свидетельствовать о хирургическом вмешательстве, что совершенно недопустимо в подобном конкурсе. Напомним, бороться за титут «главной красавицы», по условиям конкурса, могут только те девушки, которые не перекраивались пластическим хирургом.

Чтобы развеять или подтвердить сомнения, организаторы конкурса решили провести консультацию с известным пластическим хирургом Дмитрием Слоссером, который и произвел осмотр Марины. Пройдя осмотр у специалиста, девушка допущена к участию в конкурсе «Мисс Украина 2019». По результатам проверки, ее грудь почти четвертого размера, полностью натуральна, что бывает крайне редко у девушек с таким хрупким телосложением.

Финал конкурса красоты состоится 12 сентября во Дворце «Украина».