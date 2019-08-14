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    Шоу-биз

    Рэперша Карди Би призналась, зачем сделала себе огромную грудь (фото)

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    Карди Би - Рэперша Карди Би призналась, зачем сделала себе огромную грудь (фото)
    Карди Би

    Поклонники оценили чувство юмора кумира

    26-летняя Карди Би иногда делится с поклонниками излишне откровенными снимками. В своей новой публикации звезда позировала в прозрачном топе с темными вставками на груди и ярко-розовыми спортивными брюками.

    Свою фотографию певица сопроводила неожиданным комментарием о большой груди.

    «Я не умею плавать. Так что, я сделала их такими большими, чтобы всплывать», – написала Карди.

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    Рэперша Карди Би призналась, зачем сделала себе огромную грудь (фото)
    Рэперша Карди Би призналась, зачем сделала себе огромную грудь (фото)
    Рэперша Карди Би призналась, зачем сделала себе огромную грудь (фото)
    Рэперша Карди Би призналась, зачем сделала себе огромную грудь (фото)
    Рэперша Карди Би призналась, зачем сделала себе огромную грудь (фото)
    Рэперша Карди Би призналась, зачем сделала себе огромную грудь (фото)
    Рэперша Карди Би призналась, зачем сделала себе огромную грудь (фото)
    Рэперша Карди Би призналась, зачем сделала себе огромную грудь (фото)
    Рэперша Карди Би призналась, зачем сделала себе огромную грудь (фото)
    Рэперша Карди Би призналась, зачем сделала себе огромную грудь (фото)
    Рэперша Карди Би призналась, зачем сделала себе огромную грудь (фото)
    Рэперша Карди Би призналась, зачем сделала себе огромную грудь (фото)
    Рэперша Карди Би призналась, зачем сделала себе огромную грудь (фото)
    Рэперша Карди Би призналась, зачем сделала себе огромную грудь (фото)
    Рэперша Карди Би призналась, зачем сделала себе огромную грудь (фото)

    Поклонники похвалили звезду за честность.

    «Спасибо, что не врешь насчет пластических операций», «Где же ты была, когда тонул «Титаник»? Дорогая, ты бы могла спасти целый корабль», «А ведь экологи предупреждают, что в воде и так много «пластика», – с юмором прокомментировали они.

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