В Британии начали сдавать дом родителей Гарри Поттера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Снять одну из двух комнат можно минимум на две ночи Фото: airbnb

Дом расположен в деревне Лавенхэм в графстве Саффолк, где создатели фильмов о Гарри Поттере воссоздали Годрикову впадину

На онлайн-площадке для краткосрочной аренды жилья Airbnb можно арендовать номер на двоих в доме, который появляется в фильмах о Гарри Поттере. Там жили родители Гарри незадолго до того, как их убил Волан-де-Морт.

Дом находится в английском графстве Саффолк, в деревне Лавенхэм, где создатели фильмов о Гарри Поттере воссоздали Годрикову впадину - место, в котором Джеймс и Лили Поттер растили своего сына в первый год его жизни.

Снять одну из двух комнат можно минимум на две ночи. В каждой из них есть кровать, отдельный санузел, телевизор и Wi-Fi. Кроме того, гости могут выходить в гостиную с камином и в сад. Отмечается, что это жилье не подойдет для людей на инвалидных колясках, детей и домашних животных.