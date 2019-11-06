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    В Британии начали сдавать дом родителей Гарри Поттера

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    <p>Снять одну из двух комнат можно минимум на две ночи</p> <p>Фото: airbnb</p> - В Британии начали сдавать дом родителей Гарри Поттера

    Снять одну из двух комнат можно минимум на две ночи

    Фото: airbnb

    Дом расположен в деревне Лавенхэм в графстве Саффолк, где создатели фильмов о Гарри Поттере воссоздали Годрикову впадину

    На онлайн-площадке для краткосрочной аренды жилья Airbnb можно арендовать номер на двоих в доме, который появляется в фильмах о Гарри Поттере. Там жили родители Гарри незадолго до того, как их убил Волан-де-Морт.

    Дом находится в английском графстве Саффолк, в деревне Лавенхэм, где создатели фильмов о Гарри Поттере воссоздали Годрикову впадину - место, в котором Джеймс и Лили Поттер растили своего сына в первый год его жизни.

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    В Британии начали сдавать дом родителей Гарри Поттера
    В Британии начали сдавать дом родителей Гарри Поттера
    В Британии начали сдавать дом родителей Гарри Поттера
    В Британии начали сдавать дом родителей Гарри Поттера

    Снять одну из двух комнат можно минимум на две ночи. В каждой из них есть кровать, отдельный санузел, телевизор и Wi-Fi. Кроме того, гости могут выходить в гостиную с камином и в сад. Отмечается, что это жилье не подойдет для людей на инвалидных колясках, детей и домашних животных.

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    Великобритания жилье
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