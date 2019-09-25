Солистка Kazka заинтриговала романтичным фото

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Александра Зарицкая раскрыла интригу и показала возлюбленного

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая заинтриговала поклонников новым фото со своим молодым человеком.

На своей странице в Instagram она опубликовала романтический снимок из Нью-Йорка со своим коллегой – клавишником и гитаристом группы Никитой.

На снимке они позируют в Нью-Йорке - Александра лицом к фотографу, а Никита стоит спиной, всматриваясь в город. Александра нежно его обнимает и прижимается к плечу Никиты.

instagram.com/kazka.band

«Тихонько украсть от людей. К ногам бросать орхидеи», – подписала она фото строчкой из песни Kazka «Він».

Фанаты не ожидали такого поворота событий и оставили много комментариев на странице Зарицкой. Многие не поверили в их роман, другие же, наоборот, пожелали им искренней любви и счастья вдвоем.

Поклонники группы в комментариях засыпали Александру и Никиту вопросами касательно их отношений, а некоторые фанаты более чем уверены, что музыканты состоят в романтических отношениях, и желают кумирам искренней любви.