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    Фото

    Солистка Kazka заинтриговала романтичным фото

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    Солистка Kazka заинтриговала романтичным фото
    focus.ua

    Александра Зарицкая раскрыла интригу и показала возлюбленного

    Солистка группы Kazka Александра Зарицкая заинтриговала поклонников новым фото со своим молодым человеком. 

    На своей странице в Instagram она опубликовала романтический снимок из Нью-Йорка со своим коллегой – клавишником и гитаристом группы Никитой.

    На снимке они позируют в Нью-Йорке - Александра лицом к фотографу, а Никита стоит спиной, всматриваясь в город. Александра нежно его обнимает и прижимается к плечу Никиты.

    1569327224-1834
    instagram.com/kazka.band

    «Тихонько украсть от людей. К ногам бросать орхидеи», – подписала она фото строчкой из песни Kazka «Він».

    Фанаты не ожидали такого поворота событий и оставили много комментариев на странице Зарицкой. Многие не поверили в их роман, другие же, наоборот, пожелали им искренней любви и счастья вдвоем.

    Поклонники группы в комментариях засыпали Александру и Никиту вопросами касательно их отношений, а некоторые фанаты более чем уверены, что музыканты состоят в романтических отношениях, и желают кумирам искренней любви.


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