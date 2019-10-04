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    Фото

    В сеть слили архивные фото Ченнинга Татума

    • Розсилка
    В сеть слили архивные фото Ченнинга Татума
    liza.ua

    на кадрах девушка стоит в объятиях Ченнинга, который на тот момент учился в колледже

    В сеть попали фотографии молодого Ченнинга Татума, который отжигал на вечеринках в 18 лет Соответствующие снимки распространила пользователь faiitthh33 в Twitter, однако пост уже удалила.

    Уточняется, что раньше эти кадры никто не видел, так как они хранились в частном архиве женщины, с которой актер встречался. 

    Сейчас подростковая любовь Татума стала мамой, хотя до сих пор вспоминает о прошлых отношениях.

    «Мама моего парня встречалась с Ченнингом Татумом в старшей школе, и она нашла их фотографии прошлой ночью. Ору», – было сказано в описании.

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    Twitter/faiitthh33
    Twitter/faiitthh33
    Twitter/faiitthh33

    В частности, на кадрах девушка стоит в объятиях Ченнинга, который на тот момент учился в колледже в Гринвилле, который бросил всего через год после начала.

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    Джерело: obozrevatel.com

    фотография кино Twitter актер
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