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    Жизнь

    Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил с днем рождения свою 100-летнюю поклонницу

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    Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил с днем рождения свою 100-летнюю поклонницу

    Мэри Гровер стала поклонницей Джонсона больше 20 лет назад

    Дуэйн «Скала» Джонсон, который недавно женилась, сделал незабываемый сюрприз для своей поклонницы Мэри Гровер. 1 октября ей исполнилось 100 лет, и специально для нее актер записал видеообращение с поздравлением. Об этом пишет BuzzFeed.

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    Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил с днем рождения свою 100-летнюю поклонницу
    Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил с днем рождения свою 100-летнюю поклонницу
    Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил с днем рождения свою 100-летнюю поклонницу
    Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил с днем рождения свою 100-летнюю поклонницу
    Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил с днем рождения свою 100-летнюю поклонницу
    Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил с днем рождения свою 100-летнюю поклонницу
    Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил с днем рождения свою 100-летнюю поклонницу
    Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил с днем рождения свою 100-летнюю поклонницу
    Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил с днем рождения свою 100-летнюю поклонницу
    Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил с днем рождения свою 100-летнюю поклонницу
    Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил с днем рождения свою 100-летнюю поклонницу
    Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил с днем рождения свою 100-летнюю поклонницу
    Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил с днем рождения свою 100-летнюю поклонницу
    Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил с днем рождения свою 100-летнюю поклонницу
    Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил с днем рождения свою 100-летнюю поклонницу

    Мэри Гровер несказанно обрадовалась такому подарку.

    Мэри Гровер является поклонницей «Скалы» по меньшей мере 20 лет. Об этом знала лучшая подруга ее внучки – Джейми Клингер. Именно благодаря ей сюрприз с видеопоздравлением удался.

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