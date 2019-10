Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил с днем рождения свою 100-летнюю поклонницу

Мэри Гровер стала поклонницей Джонсона больше 20 лет назад

Дуэйн «Скала» Джонсон, который недавно женилась, сделал незабываемый сюрприз для своей поклонницы Мэри Гровер. 1 октября ей исполнилось 100 лет, и специально для нее актер записал видеообращение с поздравлением. Об этом пишет BuzzFeed.

Мэри Гровер несказанно обрадовалась такому подарку.

Happy 100th birthday to Grandmom Grover, I cannot begin to thank @TheRock enough for making this happen. pic.twitter.com/qZ9iOcsiJI