В сети высмеяли свадебное фото Собчак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/xenia_sobchak

Свадьба и венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова вызвали широчайший резонанс. Кто-то искренне рад за них и пишет комментарии в духе "Совет да любовь", кто-то не может скрыть раздражения

Популярная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая недавно во второй раз вышла замуж, похвасталась в соцсетях новым фото своего наряда для венчания.

В церковь Собчак явилась с мужем на карете, слава Богу, с грудью более или менее прикрытой, но вот на самой церемонии бракосочетания женщина продемонстрировала откровенное декольте в свадебном наряде. Многие поклонники предположили, что она бюстгальтер надеть забыла под подвенечное платье.

Несколько часов назад в сети знаменитость опубликовала новое фото со своей свадьбы – после «номера» с транспортом для покойных, такого от нее точно никто не ожидал.

Новый снимок примкнул к ряду «порядочных»: на нем звезда с покрытой головой, без внушительного декольте и смотрит в сторону:

«Царевна-лебедь… А глаза голубые-голубые», — написала под фото Собчак.

В соцсетях бурно отреагировали на новое фото телеведущей. Помимо традиционных восторженны отзывов, многие пользователи раскритиковали и высмеяли наряд.

Джерело: obozrevatel.com