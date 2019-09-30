В сети высмеяли свадебное фото Собчак
Свадьба и венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова вызвали широчайший резонанс. Кто-то искренне рад за них и пишет комментарии в духе "Совет да любовь", кто-то не может скрыть раздражения
Популярная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая недавно во второй раз вышла замуж, похвасталась в соцсетях новым фото своего наряда для венчания.
В церковь Собчак явилась с мужем на карете, слава Богу, с грудью более или менее прикрытой, но вот на самой церемонии бракосочетания женщина продемонстрировала откровенное декольте в свадебном наряде. Многие поклонники предположили, что она бюстгальтер надеть забыла под подвенечное платье.
Несколько часов назад в сети знаменитость опубликовала новое фото со своей свадьбы – после «номера» с транспортом для покойных, такого от нее точно никто не ожидал.
Новый снимок примкнул к ряду «порядочных»: на нем звезда с покрытой головой, без внушительного декольте и смотрит в сторону:
«Царевна-лебедь… А глаза голубые-голубые», — написала под фото Собчак.
В соцсетях бурно отреагировали на новое фото телеведущей. Помимо традиционных восторженны отзывов, многие пользователи раскритиковали и высмеяли наряд.
Джерело: obozrevatel.com