Котенок прославился в Instagram благодаря любимой позе для сна



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boredpanda.com

Популярность котов в Instagram – это целый тренд современности! У некоторых из них даже есть собственные странички в социальной сети. И рыжий малыш по имени Чата – не исключение

Вероятно, большинство из нас согласятся с тем, что в настоящее время кошки захватывают интернет. Давайте признаем, что трудно устоять перед тем, как они очаровательны и в то же время забавны!

Мы все знаем, что если у вас плохой день, то смешные видео о кошках наверняка поднимет вам настроение. Играют ли они с вещами, к которым им не разрешают, боятся довольно случайных объектов или просто очаровательно спят.

Для некоторых кошек кусочек одеяла в углу кровати достаточно, чтобы выспаться ночью, в то время как другим действительно нравится показывать, кто здесь хозяин и занимать все пространство, расстилаясь по всей кровати и не оставляя их владельцам места, и это действительно восхитительно. Но самая забавная часть их спальных привычек - это их различные спальные места.

Когда-нибудь Чата вырастет большим и ленивым котом, а пока это милое чудо умеет кушать, играться и спать как человек. Именно последняя его способность не только умилила хозяев, но и сделало котенка звездой сети.

Да, так спят многие коты и кошки, но у Чаты это получается делать так, что глядя на него, поднимается настроение и тот самый известный всем «уровень мимишности».

Чате всего два с половиной месяца, и в Instagram он еще новичок. А вот его старшая сестра Чава – профессионал из животного мира моделей.

На аккаунт этих милашек в социальной сети подписаны более 41 тыс. человек, которые с нетерпением ожидают выхода нового фото или видео с участием забавных животных.

Джерело: boredpanda.com