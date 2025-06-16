Що у Буданова з рукою? Мережа обговорює нове фото

Кирило Буданов розповідав, що часто брав участь в операціях на лінії зіткнення на Донбасі і тричі отримував поранення

14 червня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов отримав найвищу відзнаку ДСНС – «Знак пошани». Однак увагу користувачів соцмереж привернула фотографія з нагородження: на знімку чітко видно руку Буданова з ознаками серйозного пошкодження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

Так, блогер Кирило Сазонов зауважив, що права рука має явні ознаки серйозного пошкодження: «Хочеться вірити, що Кирило Буданов ще не раз нас здивує. Звісно шрами, як кажуть, тільки прикрашають чоловіка. Але сподіваюсь, що в майбутньому він зможе уникнути подібних ушкоджень».

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Сам Кирило Буданов раніше в інтерв'ю для NV розповідав, що часто брав участь в операціях на лінії зіткнення на Донбасі і тричі отримував поранення. За його словами, під час третього поранення отримав кулю у руці, вона вибила йому ліктьовий суглоб. Після цього кінцівка погано згинається.

Під час яких операцій і де саме це сталося – головний розвідник не розкрив.

Нагадаємо, що 14 червня Кирило Буданов отримав нагороду та подарунок від ДСНС за унікальну рятувальну операцію в Києві.