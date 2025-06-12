Який вигляд має найкрасивіший чоловік у світі (фото, відео)

Юль Мессіан з Іспанії став найкрасивішим чоловіком світу

У Філіппінах відбувся міжнародний конкурс краси Man of the World 2025, перемогу в якому здобув Юль Мессіан з Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку конкурсу краси в Instagram.

Після оголошення результатів торішній переможець, Серхіо Азуага, урочисто передав корону новому володарю титулу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kimberly Anne Luba (@miss.kimmy143)

«Крок до величі. Мій перший прохід як найкрасивішого чоловіка світу – момент гордості та досягнення мети. Це більше, ніж титул – це місія. Давайте слухати серця, жити з честю і підіймати світ разом», – прокоментував свою перемогу представник Іспанії.

Що відомо про Юля Мессіана:

Юль родом з невеликого міста в Іспанії. Хоча за освітою він фізіотерапевт, більшість часу присвячує модельній діяльності: бере участь у фотосесіях, виступає на модних показах та активно відвідує конкурси краси.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kimberly Anne Luba (@miss.kimmy143)

На своїй сторінці у соцмережах він ділиться фото й відео з тренувань, популяризуючи здоровий спосіб життя.

Нагадаємо, що українська красуня Марія Мельниченко, переможниця національного конкурсу «Міс Україна 2024», здобула значне досягнення на міжнародній арені, увійшовши до топ-8 фіналістів конкурсу «Міс Світу» серед європейських країн.