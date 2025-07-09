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Mattel випустила першу ляльку Барбі з діабетом (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нова Барбі покликана показати дітям, що життя з цим захворюванням таке ж яскраве та повноцінне
фото:Barbie/Instagram

Лялька з інсуліновою помпою та глюкометром – найновіша модель у лінійці, розроблена, щоб «більше дітей могли побачити себе»

Компанія Mattel у співпраці з організацією Breakthrough T1D випустила першу в світі ляльку Барбі з діабетом першого типу, розроблену з урахуванням принципів інклюзії та емпатії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Лялька Барбі одягнена в синю сукню у блакитний горошок
Лялька Барбі одягнена в синю сукню у блакитний горошок
фото: Вarbie/Imstagram

Лялька одягнена в синю сукню у блакитний горошок, та має невелику блакитну сумку – таким чином у компанії хотіли представити глобальні символи (блакитне коло), що репрезентують обізнаність про діабет.

Барбі має на руці систему безперервного моніторингу глюкози
Барбі має на руці систему безперервного моніторингу глюкози
фото: Вarbie/Imstagram

Також Барбі має на руці систему безперервного моніторингу глюкози (GCM) у рожевому кольорі і формі серця та телефон, на якому можна відстежувати рівень цукру в крові протягом дня. 

На талії ляльки закріплена інсулінова помпа
На талії ляльки закріплена інсулінова помпа
фото: Вarbie/Imstagram

На талії закріпили інсулінову помпу – невеликий медичний пристрій, який дозволяє автоматично дозувати інсулін за потреби.

Нова Барбі покликана показати дітям, що життя з цим захворюванням таке ж яскраве та повноцінне
Нова Барбі покликана показати дітям, що життя з цим захворюванням таке ж яскраве та повноцінне
фото: Вarbie/Imstagram

Автори ляльки нагадали, що діабет першого типу (Д1Т) виникає, коли організм перестає виробляти власний інсулін. За їхнім задумом, лялька уособлює неймовірних людей, які живуть з діабетом першого типу і показує дітям, що життя з цим захворюванням таке ж яскраве, повноцінне та багате на можливості.

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Допис, поширений Barbie (@barbie)

Варто додати, що перші чорношкірі ляльки Барбі були представлені в 60-х, а латиноамериканські ляльки – у 80-х, тоді як багато ляльок у професіях, де жінки недостатньо представлені, з'явилися в 90-х і 2000-х. Сьогодні існує понад 175 різних образів Барбі, з різними відтінками шкіри, кольором очей, кольором і текстурою волосся, типами статури та інвалідністю. Серед них незряча Барбі, чорношкіра Барбі із синдромом Дауна, ляльки зі слуховими апаратами, протезами кінцівок та інвалідними візками, а також Барбі з вітиліго.

До слова, понад $35 тис. витратила 31-річна мешканка Вашингтона Манда Хансен, щоб перетворити своє житло на будиночок для ляльки Барбі. Жінка розповіла, як витратила понад 28 тис. фунтів стерлінгів на будівництво власного будинку Барбі в натуральну величину – і що кожен може зробити це, навіть маючи найпростіші навички хендмейду.

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Теги: Барбі модель діабет

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