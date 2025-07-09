Mattel випустила першу ляльку Барбі з діабетом (фото)
Лялька з інсуліновою помпою та глюкометром – найновіша модель у лінійці, розроблена, щоб «більше дітей могли побачити себе»
Компанія Mattel у співпраці з організацією Breakthrough T1D випустила першу в світі ляльку Барбі з діабетом першого типу, розроблену з урахуванням принципів інклюзії та емпатії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.
Лялька одягнена в синю сукню у блакитний горошок, та має невелику блакитну сумку – таким чином у компанії хотіли представити глобальні символи (блакитне коло), що репрезентують обізнаність про діабет.
Також Барбі має на руці систему безперервного моніторингу глюкози (GCM) у рожевому кольорі і формі серця та телефон, на якому можна відстежувати рівень цукру в крові протягом дня.
На талії закріпили інсулінову помпу – невеликий медичний пристрій, який дозволяє автоматично дозувати інсулін за потреби.
Автори ляльки нагадали, що діабет першого типу (Д1Т) виникає, коли організм перестає виробляти власний інсулін. За їхнім задумом, лялька уособлює неймовірних людей, які живуть з діабетом першого типу і показує дітям, що життя з цим захворюванням таке ж яскраве, повноцінне та багате на можливості.
Варто додати, що перші чорношкірі ляльки Барбі були представлені в 60-х, а латиноамериканські ляльки – у 80-х, тоді як багато ляльок у професіях, де жінки недостатньо представлені, з'явилися в 90-х і 2000-х. Сьогодні існує понад 175 різних образів Барбі, з різними відтінками шкіри, кольором очей, кольором і текстурою волосся, типами статури та інвалідністю. Серед них незряча Барбі, чорношкіра Барбі із синдромом Дауна, ляльки зі слуховими апаратами, протезами кінцівок та інвалідними візками, а також Барбі з вітиліго.
До слова, понад $35 тис. витратила 31-річна мешканка Вашингтона Манда Хансен, щоб перетворити своє житло на будиночок для ляльки Барбі. Жінка розповіла, як витратила понад 28 тис. фунтів стерлінгів на будівництво власного будинку Барбі в натуральну величину – і що кожен може зробити це, навіть маючи найпростіші навички хендмейду.