Все о любви: Ко дню Святого Валентина иллюстратор создал трогательную серию открыток

Любви не только все возрасты покорны, а и всё живое на планете

И тот, кто утверждает обратное – глубоко заблуждается. В преддверии дня Святого Валентина художник Эван Пульман Нейдич (Evan Pullman Neidich) создал трогательную серию открыток-иллюстраций, главными героями которых стали очаровательные зверушки. Мышата, котята, слонята – радуются жизни, наслаждаясь каждым прожитым днём,



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Любви не только все возрасты покорны, а и всё живое на планете

И тот, кто утверждает обратное – глубоко заблуждается. В преддверии дня Святого Валентина художник Эван Пульман Нейдич (Evan Pullman Neidich) создал трогательную серию открыток-иллюстраций, главными героями которых стали очаровательные зверушки. Мышата, котята, слонята – радуются жизни, наслаждаясь каждым прожитым днём, бережно храня любовь по отношению друг к другу. Ведь любовь это не только красивые слова, а и один на двоих зонтик в дождливую погоду, и просмотр телевизора и танцы...