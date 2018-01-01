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    Все о любви: Ко дню Святого Валентина иллюстратор создал трогательную серию открыток

    Любви не только все возрасты покорны, а и всё живое на планете
    И тот, кто утверждает обратное – глубоко заблуждается. В преддверии дня Святого Валентина художник Эван Пульман Нейдич (Evan Pullman Neidich) создал трогательную серию открыток-иллюстраций, главными героями которых стали очаровательные зверушки. Мышата, котята, слонята – радуются жизни, наслаждаясь каждым прожитым днём,
    • Сьогодні, 19:08
    • Розсилка

    Любви не только все возрасты покорны, а и всё живое на планете

    И тот, кто утверждает обратное – глубоко заблуждается. В преддверии дня Святого Валентина художник Эван Пульман Нейдич (Evan Pullman Neidich) создал трогательную серию открыток-иллюстраций, главными героями которых стали очаровательные зверушки. Мышата, котята, слонята – радуются жизни, наслаждаясь каждым прожитым днём, бережно храня любовь по отношению друг к другу. Ведь любовь это не только красивые слова, а и один на двоих зонтик в дождливую погоду, и просмотр телевизора и танцы...

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    Все о любви: Ко дню Святого Валентина иллюстратор создал трогательную серию открыток
    Все о любви: Ко дню Святого Валентина иллюстратор создал трогательную серию открыток
    Все о любви: Ко дню Святого Валентина иллюстратор создал трогательную серию открыток
    Все о любви: Ко дню Святого Валентина иллюстратор создал трогательную серию открыток
    Все о любви: Ко дню Святого Валентина иллюстратор создал трогательную серию открыток
    Все о любви: Ко дню Святого Валентина иллюстратор создал трогательную серию открыток
    Все о любви: Ко дню Святого Валентина иллюстратор создал трогательную серию открыток
    Все о любви: Ко дню Святого Валентина иллюстратор создал трогательную серию открыток

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